Isola Sacra, al via i lavori per il PalaFitarco: investimento da quasi 2 milioni di euro

Feola: “Un altro spazio sportivo da consegnare alla città”

di Dario Nottola

Nella commissione Lavori Pubblici è stato illustrato il progetto del PalaFitarco, dedicato al tiro con l’arco, in corso di realizzazione alle spalle del PalaFersini, a Isola Sacra, dove sono già partiti gli interventi preliminari.

“Un altro spazio sportivo da consegnare alla nostra città – rende noto il presidente della commissione, Roberto Feola – aggiungendo un altro importante tassello per i nuovi e rinnovati ambiti. I lavori preliminari sono partiti con gli scavi di fondazione e le diverse verifiche obbligatorie. La struttura, nata dalla richiesta avanzata dalla Federazione italiana tiro con l’arco (Fitarco), sorgerà nell’area adiacente al PalaFersini e avrà una superficie di circa 880 metri quadrati, con fondazioni in cemento armato, pilastri in legno e copertura curva in legno lamellare”.

Sarà inoltre realizzato un corpo destinato a spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici e una piccola sala per attività sportive preliminari. Il tutto sarà alimentato con impianti fotovoltaici, termici e solari. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a poco meno di 2 milioni di euro e sarà finanziato attraverso un mutuo acceso con l’Istituto per il Credito Sportivo.

“Uno spazio sportivo che potrà anche essere funzionale in una situazione polifunzionale per la gestione degli spazi – conclude Feola –. La commissione prosegue il lavoro di analisi e verifica di diverse problematiche relative al nostro territorio. Nelle ultime settimane sono stati discussi diversi ordini del giorno, tra cui l’illustrazione dei lavori della nuova mensa della scuola di Palidoro, la prossima installazione dei mosaici in via della Torre Clementina e, prossimamente, si occuperà di nuove discipline del traffico nel nostro territorio. Mi preme ringraziare i tecnici degli uffici comunali, la Polizia locale e i commissari per la grande attenzione e professionalità dimostrata”.