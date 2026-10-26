Serie D – Aranova strepitosa: batte la capolista Sarnese con una rete di Sorrentino

Il bomber è andato a segno nei minuti di recupero, facendo esplodere gli spalti dello stadio “Muracciole”

di Umberto Serenelli

Disco rosso per la capolista. Lo solleva la strepitosa Aranova, che alle “Muracciole” s’impone per 2 a 1 sulla Sarnese 1928. La rete decisiva è stata messa a segno dal bomber Sorrentino nei minuti di recupero. Con questa vittoria la matricola rossoblù si inserisce a sorpresa nel lotto di squadre candidate ai playoff. Arbitrato dal pessimo Pasquetto di Crema, il match si apre con un’uscita a valanga dell’ottimo Attinelli sui piedi di Mancino.

Al quarto d’ora, ci prova di nuovo Mancino, ma Attinelli vola, deviando la sfera oltre la trasversale. Lampo di Gningue, al 22’, con un diagonale che si perde sul fondo. Al 25’, errore difensivo che innesca un contropiede di Foggia, che spara alto. Alla mezz’ora, arriva il vantaggio dei padroni di casa: sugli sviluppi di un angolo battuto da Germoni svetta Darini, che infila Iuliano vanamente proteso in tuffo. Continua ad attaccare l’Aranova e, al 35’, Gningue si rende protagonista di uno slalom con un assist per Sorrentino, che manca però il bersaglio. Al 38’, arriva la doccia fredda con il pareggio di Mancino su calcio piazzato. La seconda frazione di gioco si apre con uno spunto di Germoni per Sorrentino, bloccato in extremis da un recupero di Monaco. Pericolo per i locali, al 35’, con Oyewale che sbaglia a pochi passi dal portiere. Al 42’, arriva l’espulsione di Maggio. Ridotta in dieci, la Sarnese si sbilancia e viene trafitta da Sorrentino, che brucia da pochi passi Iuliano. Al 49’, altra grossa, ghiotta occasione per El Bakhtaoui.

“I ragazzi hanno mantenuto la concentrazione necessaria contro una squadra molto forte – dice l’allenatore Daniele Scarfini –. Siamo stati all’altezza della situazione per tutta la gara e alla fine la voglia di vincere ha fatto la differenza”.

ARANOVA-SARNESE 2-1

ARANOVA: Attinelli, Prati, Darini, Massimo, Pucci (35’ st Carboni), Cabella (35’ st Calderoni), Sorrentino, Fumasoni (35’ st Baldi), Germoni, De Angelis (33’ st Lazzeri), Gningue (27’ st El Bakhtaoui). In panchina: Zonfrilli, Mastroiacovo, Zeoli, Forti. All. Scarfini.

SARNESE 1928: Iuliano, Caballero, Foggia (25’ st Russo), Odendo (15’ st Vrenna), Milicevic, Gerbaudo (15’ st Eyango), Oyewale, Monaco (29’ st Kolaj), Mancino (38’ st Maggio), Armellino, Marcquez. In panchina: Cinque, Giorgione, Addessi, Emmanouil. All. Schiattarella.

Arbitro: Pasquetto di Crema.

Assistenti: Valenti di Palermo e Mirabella di Acireale.

Reti: 30’ pt Darini, 38’ Mancino, 48’ st Sorrentino.

Espulso: 42’ st Maggio.

Note: spettatori 300 circa; ammoniti Germoni, Caballero, Sorrentino, Scarfini (mister), Cabella, Eyango. Angoli 5 a 4 per l’Aranova.