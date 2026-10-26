Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 26 Ottobre 2026

Maccarese, sabato 31 ottobre teatro gratuito con “Folli, sempre folli, fortissimamente folli”

Alle 17.30 alla Casa della Partecipazione la commedia presentata dall’Associazione Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”

 

 

di Dario Nottola

 

 

Proseguono le iniziative culturali promosse dall’APS Paolo Giuliani di Maccarese. Sabato 31 ottobre, alle ore 17.30, presso la Casa della Partecipazione di via del Buttero 3, andrà in scena la commedia “Folli, sempre folli, fortissimamente folli” di Roberto Bencivenga, presentata dall’Associazione Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

 

“Vogliamo che il nostro centro anziani sia sempre più un luogo di incontro, cultura e partecipazione, aperto a tutta la comunità. Stiamo lavorando per promuovere nuove iniziative culturali e occasioni di socialità, perché crediamo che il centro debba rappresentare un punto di riferimento per Maccarese”, dichiarano Gianni Bencivenga, organizzatore dell’evento, e Renzo Bello, presidente dell’APS Paolo Giuliani.

 

L’APS Paolo Giuliani invita “tutti i cittadini a partecipare e a trascorrere insieme un pomeriggio di teatro e divertimento”.

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Spettacolo

Maccarese, sabato 31 ottobre teatro gratuito con “Folli, sempre folli, fortissimamente folli”

lunedì, 26 Ottobre 2026
Lettere

Cancelli Rossi, il disagio dei residenti per i continui decolli degli aerei dalla pista 1 dell'aeroporto

lunedì, 26 Ottobre 2026
Sport

Campionato di Eccellenza. Fregene 1948, ritorno alla vittoria: Ferri stende l'Ottavia

lunedì, 26 Ottobre 2026
Sport

Serie D – Aranova strepitosa: batte la capolista Sarnese con una rete di Sorrentino

lunedì, 26 Ottobre 2026
Cronaca

AdSP punta sullo sviluppo del network portuale laziale, investimenti anche a Fiumicino e Gaeta

lunedì, 26 Ottobre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci