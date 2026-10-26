Maccarese, sabato 31 ottobre teatro gratuito con “Folli, sempre folli, fortissimamente folli”

Alle 17.30 alla Casa della Partecipazione la commedia presentata dall’Associazione Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”

di Dario Nottola

Proseguono le iniziative culturali promosse dall’APS Paolo Giuliani di Maccarese. Sabato 31 ottobre, alle ore 17.30, presso la Casa della Partecipazione di via del Buttero 3, andrà in scena la commedia “Folli, sempre folli, fortissimamente folli” di Roberto Bencivenga, presentata dall’Associazione Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

“Vogliamo che il nostro centro anziani sia sempre più un luogo di incontro, cultura e partecipazione, aperto a tutta la comunità. Stiamo lavorando per promuovere nuove iniziative culturali e occasioni di socialità, perché crediamo che il centro debba rappresentare un punto di riferimento per Maccarese”, dichiarano Gianni Bencivenga, organizzatore dell’evento, e Renzo Bello, presidente dell’APS Paolo Giuliani.

L’APS Paolo Giuliani invita “tutti i cittadini a partecipare e a trascorrere insieme un pomeriggio di teatro e divertimento”.