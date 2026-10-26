Campionato di Eccellenza. Fregene 1948, ritorno alla vittoria: Ferri stende l’Ottavia

I biancorossi conquistano tre punti preziosi al Paglialunga e sorpassano gli ospiti in classifica

Dopo le sconfitte rimediate nelle ultime giornate, il Fregene 1948 torna alla vittoria conquistando tre punti importanti al “Paglialunga” contro l’Ottavia, superata anche in classifica.

Un successo meritato per i biancorossi, che nel primo tempo avrebbero comunque potuto essere più incisivi in fase offensiva. Al 20′ Sardone tenta la conclusione, ma il suo tiro è troppo debole e diventa facile preda di Galletti.

Alla mezz’ora è Proietti Urbani a provarci dalla distanza, senza però impensierire l’estremo difensore ospite. Nella ripresa i padroni di casa trovano il gol del vantaggio grazie a Jacopo Ferri, che lascia partire una conclusione da fuori area con il pallone che si insacca nell’angolino basso alla destra di Galletti.

Passano sette minuti e il Fregene sfiora il raddoppio con Proietti Urbani che, solo davanti al portiere ospite, non riesce a controllare perfettamente la sfera, permettendo a Galletti di recuperarla.

Nel finale proteste dell’Ottavia per un presunto calcio di rigore non concesso in seguito a un intervento del neoentrato Stendardo.

Domenica prossima la formazione di Natalini sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Astrea, penultima in classifica.

Campionato di Eccellenza – Girone A

Fregene 1948 – Ottavia 1-0

Fregene 1948: Sannino, Guagliano, Natalini, Tollardo, Sardone, Zambrini (23’st Scifoni), Davì (37’st Cifarelli), Giustini (47’st Stendardo), Proietti Urbani (39’st Bortilia), Frola, J. Ferri (23’st Rizzitelli). A disp.: Pacelli, Accrachi, Balzano, Leone. All.: Natalini.

Ottavia: Galletti, Paloni, Rambaldo, Paruzza (26’st Mencarelli), Scognamiglio, Mazzone, Taschini (38’st Sacchi), Amico, Di Mario (38’st M. Ferri), Bittaye, Rinelli (23’st Guidarelli). A disp.: Di Giovanni, Ferruzzi, Carli, Riccardi, De Montis. All.: Porcelli.

Arbitro: D’Ambrosia di Brindisi. Assistenti: Martino di Roma 1, Amato di Tivoli.

Marcatore: 13’st Ferri.

Note: Ammoniti Paloni, Taschini, Rambaldo. Recupero: 1’pt, 3’st.