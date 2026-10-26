Cancelli Rossi, il disagio dei residenti per i continui decolli degli aerei dalla pista 1 dell’aeroporto

Una cittadina ringrazia la consigliera regionale Michela Califano per aver dato voce alle difficoltà vissute dagli abitanti della zona
Vorrei ringraziare la consigliera regionale Michela Califano per il suo contributo a far conoscere il disagio senza fine che in questi giorni stanno vivendo alcune zone di Fiumicino provocato dall’incessante decollo degli aerei dalla pista n 1.
La ringrazio pure per aver menzionato la località Cancelli Rossi, confinante con la pista, maggiormente sottoposta a tutte le conseguenze fisiche e nervose di tale inquinamento.
Lettera inviata da: Virginia M.
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