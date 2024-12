Serata negativa per la DR2 della Supernova contro il Basket Primavalle

“La seconda sconfitta stagionale non deve creare allarmismi ma deve servire per migliorare”

Serviva una prestazione convincente, serviva dare un segnale in primis a sé stessi, ed invece la DR2 della Supernova Fiumicino buca la sfida in casa del Basket Primavalle.

Il -10 del primo quarto e il 66-45 finale bastano e avanzano per comprendere ciò che è accaduto nel corso di una serata che può definirsi completamente negativa. Neppure nel mezzo, infatti, la partita non ha detto nulla di differente, perché in pratica non ha funzionato nulla in casa rossonera. Neanche le timide reazioni messe in mostra in alcuni momenti, firmati soprattutto Di Natale, sono servite per provare a vedere un pò di luce in mezzo al buio presente in casa Supernova.

Arriva, quindi, la seconda sconfitta stagionale che non deve creare allarmismi ma che deve però servire per migliorare ciò che non va in questo momento e che deve servire anche da stimolo per affrontare al meglio gli ultimi impegni del 2024. E non solo, ovviamente.

BASKET PRIMAVALLE-SUPERNOVA FIUMICINO 66-45 (18-8, 35-22, 52-31)

Primavalle: Ferri 7, De Laurentis, Belli 4, De Benedectis, Moneta 2, Del Campo 0, Petrangeli 18, Basilico 5, Fiorillu 8, Melillo 6, Corvo 4, Mele 12. Coach: Picilli

Supernova: Bargiacchi 4, Bartoccetti 4, Confalone 5, Di Natale 24, Di Pietro 2, Grasselli, Maduka 2, Mbainada, Profumo 4, Rinaldi, Ukmar. Coach: Cipriani