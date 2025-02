Sabato sfida casalinga della Supernova Fiumicino contro il San Nilo Grottaferrata

Coach Sardo: “Voglia, attenzione e sacrificio”

Giocare da grande, per provare ad avere la meglio contro una grande del campionato. Non avrà altre opzioni la Supernova Fiumicino di C domani pomeriggio al Pala Supernova (palla a due alle 18:00) contro il San Nilo Grottaferrata.

Anche per i prossimi quaranta minuti coach Sardo dovrà rinunciare agli ormai lungodegenti Staffieri, Marchetti e Finamore.

“Voglia, attenzione e tanto sacrificio, saranno questi i tre ingredienti fondamentali sui quali costruire la nostra partita se vorremo provare a battere la seconda forza del nostro girone, che nella scorsa stagione non ha assolutamente demeritato in B con gran parte del roster attuale – ha detto alla vigilia il capo allenatore dei rossoneri – La vittoria conquistata nell’ultimo weekend ci ha permesso di rialzare il morale e di iniziare a inserire Okereke all’interno dei nostri meccanismi tattici, ovviamente già a partire dalla prossima dovremo far sì che le cose migliorino ulteriormente in modo così da poter sfruttare al massimo tutte le nostre potenzialità”.

La gara del Pala Supernova sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del club rossonero.