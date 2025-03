Rugby, premiate le squadre che si sono distinte nel “VII Torneo Portus”

Poggio: “È stato un piacere essere presente per premiare questi giovani atleti”

L’Assessore allo Sport, Federica Poggio, ha premiato le squadre che si sono distinte nel corso del “VII Torneo Portus”, riservato alla categoria Under 12, che si è svolto sul campo del Rugby Fiumicino. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse parti d’Italia.

“È stato un piacere essere presente per premiare questi giovani atleti – ha dichiarato Federica Poggio – Il rugby è uno sport che insegna il lavoro di squadra, la resilienza e l’importanza della fatica per raggiungere obiettivi comuni, valori essenziali per lo sviluppo dei nostri giovani. Vedere inoltre la partecipazione attiva e genuina di molte famiglie, testimonia come lo sport non solo contribuisca alla crescita dei ragazzi, ma favorisca anche la creazione di legami di amicizia e di coesione sociale. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa importante manifestazione”.