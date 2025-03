Rugby, domenica 16 marzo cerimonia di premiazione “VII Torneo Portus” categoria Under 12

Federica Poggio: “Sarà un’occasione per celebrare i valori dello sport, dell’amicizia e del fair play”

Domenica 16 marzo, presso l’impianto sportivo di Via Taurisano 84, a Fiumicino il “VII Torneo Portus” categoria Under 12. L’evento avrà inizio alle 9, con le squadre giovanili che si sfideranno in una giornata di sport e competizione, organizzata dalla società sportiva Rugby Fiumicino e Patrocinata dal Comune di Fiumicino.

“Sarà un’occasione per celebrare i valori dello sport, dell’amicizia e del fair play. Il Torneo Portus è ormai un appuntamento consolidato per i giovani della nostra città e non solo, e rappresenta un importante momento di crescita per tutti i partecipanti” dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Fiumicino, Federica Poggio, che parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per le ore 14.30