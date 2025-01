Roberto Monni conquista il bronzo agli Europei di Jiu-Jitsu Brasiliano a Lisbona

Un prestigioso risultato maturato sotto la guida dei maestri Andrea Franciotti e Luigi D’Antonio della Fusion Academy

Roberto Monni, talento del Jiu-Jitsu Brasiliano e orgoglio del nostro territorio, ha conquistato la medaglia di bronzo all’European IBJJF Jiu-Jitsu Championship, che si sta svolgendo a Lisbona.

Questo prestigioso risultato è il frutto di anni di dedizione e preparazione, maturati sotto la guida dei maestri Andrea Franciotti e Luigi D’Antonio presso la Fusion Academy. La rinomata scuola, punto di riferimento per il Jiu-Jitsu Brasiliano sul litorale romano, con sedi a Ostia e Fiumicino, ha dimostrato ancora una volta il valore del suo approccio all’insegnamento.

La performance di Monni è la prova concreta che il costante impegno, unito a una solida preparazione tecnica, può portare a risultati di altissimo livello anche in competizioni internazionali.

“Ora, con la medaglia al collo e nuovi obiettivi all’orizzonte, Roberto è già tornato in palestra, determinato a continuare a crescere e a puntare ancora più in alto” hanno commentato i maestri Franciotti e D’Antonio, visibilmente orgogliosi del loro atleta.

Questo straordinario risultato non è solo un motivo di orgoglio personale per Roberto, ma anche un’importante testimonianza di come lo sport e la determinazione possano portare a grandi successi, ispirando tutta la comunità.