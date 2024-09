Rimosse le fatiscenti arcante il legno lamellare al PalaFersini di Fiumicino

La prossima settimana è previsto l’arrivo delle nuove travi di copertura dell’impianto sportivo di viale Danubio

di Umberto Serenelli

Iniziata la rimozione delle fatiscenti arcate in legno lamellare del PalaFersini di Fiumicino. L’operazione del taglio della struttura portante del palasport di viale Danubio si è resa necessaria perché la prossima settimana è previsto l’arrivo delle sette nuove arcate lamellari su cui poggerà la copertura dell’unico impianto coperto presente nel Comune costiero.

Operai dell’Ati Gruppo Arca Spa-Sfe Elettroimpianti srl all’opera da ieri per il taglio a step delle ultime quattro assi a forma di arco, dichiarate non idonee dopo una perizia di tecnici. Questo a seguito di un sopralluogo, svolto a suo tempo, che ha consentito di riscontrare i danni causati da infiltrazioni di acqua piovana e dopo l’incendio durante i lavori di costruzione.

A causa di ciò l’assessorato ai Lavori pubblici è stato costretto a predisporre una variante con cui procedere alla rimozione delle usurate volte su cui verrà poi adagiato il nuovo impalcato. La settima arcata è invece quella che si renderà necessaria per realizzare la nuova campata del previsto ampliamento dell’impianto al coperto del Comune costiero.

“La prossima settimana è programmato l’arrivo del materiale di copertura del PalaFersini che sostituirà quello dichiarato vetusto – precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati – Prosegue il lavoro dei tecnici dell’assessorato per adeguare l’impianto alla serie A di calcio a 5. Sugli spalti potranno accomodarsi 658 persone, di cui 12 disabili, distribuiti su tutti e quattro i lati del nuovo campo”.

Nel palasport, chiuso da anni, le tribune erano presenti solo su un lato del rettangolo di gioco ora invece lo circondano e quindi i tifosi potranno seguire meglio gli eventi sportivi. I lavori comunque procedono in modo celere e riguardano il corpo di fabbrica sud-est che ospiterà i servizi igienici per il pubblico, un locale bar-ristoro fruibile anche dall’esterno, la hall e gli spazi di accoglienza, gli uffici gestionali, i servizi per gli addetti, i locali deposito e quelli dei tecnici antincendio e il posto di primo soccorso-infermeria con accesso diretto dall’esterno. A sud-ovest realizzati gli spogliatoi per atleti, allenatori e arbitri oltre a una palestra di 183 metri quadrati.

Diversificati gli ingressi al palazzetto: quello su viale Danubio sarà per gli spettatori mentre l’accesso di via Frassinetti verrà riservato agli atleti. L’infermeria e l’area medica, così come l’ambiente ristoro e la palestra, sono stati concepiti per essere fruibili anche in maniera separata dall’attività agonistica per la quale il centro è adibito. Visto le problematiche provocate dalla copertura dell’impianto, in cui si è registrato il distacco della guaina, particolare attenzione è stata rivolta alla sostituzione del tavolato ammalorato che prevede una nuova e efficace impermeabilizzazione. La finitura del tetto infatti verrà eseguita con tegole bituminose rivestite con scaglie in basalto ad elevate prestazioni integrate con un sistema fotovoltaico amorfo. Per la sistemazione del PalaFersini sono disponibili 8 milioni di euro messi a disposizione dal Pnrr.