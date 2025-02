Promozione, vittoria del Fregene Maccarese sul campo del Nettuno

Tre punti importanti per il mantenimento del secondo posto nel girone C

Il Fregene Maccarese di Mister Natalini espugna anche l’ostico campo del Nettuno, portando a casa tre punti importanti per il mantenimento del secondo posto nel girone C di Promozione.

Dopo il primo tempo del “De Franceschi” terminato sullo zero a zero, i biancorossi vanno in gol al secondo minuto della ripresa grazie al bellissimo gol su calcio di punizione realizzato dal centrocampista Stefano Greco.

I padroni di casa trovano il pareggio al 15’st con la rete messa a segno da Pezone. Il Fregene ritrova il vantaggio nel finale grazie al calcio di rigore finalizzato da Dipilato al 43’st. Nei minuti di recupero l’undici di Natalini si porta sul definitivo 1-3 sempre grazie al solito bomber Dipilato.

Domenica prossima il Fregene Maccarese affronterà all'”Aristide Paglialunga” il Pontinia.