Promozione, la capolista Fregene in fuga dopo aver battuto anche il Pro Calcio Cecchina

I tirrenici si sono imposti grazie alle reti di Di Vilio e Di Florio

di Umberto Serenelli

Fregene 1948 in fuga nel girone C del campionato di Promozione. La capolista tirrenica prevale al “Paglialunga” anche nei confronti del Pro Calcio Cecchina per 2 a 0 e consolida la posizione di leader creando il vuoto alle sue spalle.

Sette punti, infatti, separano i biancorossi dalla seconda della classe con i record di avere la difesa più ermetica: solo 3 reti subite e l’attacco più prolifero del raggruppamento con 13 reti siglare.

Fatti i dovuti scongiuri questo dovrebbe essere l’anno giusto per l’undici del mister Mauro Natalini che ha tutti i requisiti per tornare a militare nell’Eccellenza. La prima parte del match vede molto attiva la compagine ospite che apre le danze con un’incursione affidata a Spinelli e messa in angolo dall’attento Pacelli. Al 13’, ci prova Sambucini con un contropiede sulla fascia destra con tiro finale che non centra il bersaglio. È bravo Pacelli, al 17’, a parare a terra un fiondata dal limite di Droghe. Il gioco ristagna nella zona nevralgica e solo prima del riposo i padroni di casa si fanno pericolosi con Di Vilio.

Nel corso della ripresa la musica cambia perché il Fregene scende in campo con maggior determinazione. Al 1’, Baccarini vola per mette in angolo una conclusione di Cardiero. Due minuti dopo esplodono gli spalti dello stadio di Marotta per il vantaggio dei locali che porta la firma Di Vilio grazie a un capolavoro balistico. Al quarto d’ora Zambrini lo chiama ad una nuova deviazione in angolo. Preludio al raddoppio che arriva al 17’ con un rasoterra di Di Florio che non dà scampo al portiere del Cecchina. Al 25’, Di Pilato confeziona un ghiotto pallone che Cardiero non giunge puntale a spedire nella porta sguarnita. Alla vince con grosso merito il Fregene 1948 che fa sognare i tifosi.

FREGENE-PRO CALCIO CECCHINA 2 -0

FREGENE 1948: Pacelli, Vissani, Di Vilio (34’ st Sardone), Bloise (21’ st Greco), Guagliano, Stendardo, Cardiero (40’ st Balleello), Zambrini, Di Pilato, Scifoni, Davi (29’ st Di Florio). A disp. Cilli, Giontella, Poliziani, Gonnelli, Gallinari. All. Natalini.



PRO CALCIO CECCHINA: Baccarini, Droghe (38’ st Persia), Amore (16’ st Mancini), Spinelli (26’ st Battisti), Barone, Spurio, Trevisone, Lucidi, Ruotolo L. (16’ st Carone), Sambucini (25’ st Rapone), Di Felice. A disp. De Angelis, Lauri, Ronchini, Di Giovanbattista. All Ruotolo G.

Arbitro: Castro di Roma1.

Collaboratori: Rainaldi di Tivoli e Belgiovine di Roma2.

Reti: 3’ st Di Vilio, 17’ Di Florio.