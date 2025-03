Promozione, il Fregene Maccarese vince lo scontro contro la capolista Tor Sapienza

Un solo punto distacca la formazione di Mister Natalini da quella di Mister Pistillo

Il Fregene Maccarese esce vincitore dallo scontro contro la capolista, la P.C. Tor Sapienza, tra le mura amiche del “Paglialunga”. Ora è un solo punto che distacca la formazione di Mister Natalini da quella di Mister Pistillo.

Dopo un primo tempo terminato sullo zero a zero, con un gol annullato ad Alessio Davì al 38’pt, a causa di un fuorigioco millimetrico, il Fregene si porta in vantaggio nella seconda frazione di gioco con Scifoni. Il raddoppio dell’undici biancorosso arriva al 23’st con la rete siglata da Dipilato. Grande la prestazione messa in atto da tutta la squadra di Natalini. Ora gli occhi sono puntati sulla gara di domenica prossima in casa dell’ostica VJS Velletri.

IL TABELLINO

FREGENE MACCARESE: Pacelli, Rizzitelli, Natalini (45’st Auriti), Davì S.,Guagliano, Stendardo, Di Vilio (40’st Gallinari), Greco (34’st Colace), Dipilato, Scifoni, Davì A. (38’st Territo). A disp.: Teti, Rossano, Gonnelli, Sardone, Spennacchio. All.: Natalini.

P.C. TOR SAPIENZA: Francabandiera, Boninsegna (40’st De Carlo), Cannizzo, De Santis, Marchizza, Ippoliti, Morbidelli, Falcinelli (17’st Pro), Franchitti (40’st Borrelli), De Vincenco (44’st Panella), Giordani (25’st Santilli). A disp:. Panizzi, Imperatori, Ambrosini, Ferazzoli. All.: Pistillo.

ARBITRO: Di Ruccio di Viterbo. Assistenti: Rotatori di Ciampino e Di Blasio di Ostia Lido.

MARCATORI: 16’st Scifoni, 23’st Dipilato.

NOTE: recupero 1’pt, 9’st.