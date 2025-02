Promozione: il Fregene Maccarese consolida il secondo posto

Conquistati tre punti importanti al “Paglialunga”, dopo la vittoria contro la Vigor Perconti

Dopo lo zero a zero di domenica scorsa sul campo della L.V.P.A. Frascati, il Fregene Maccarese conquista altri tre punti importanti al “Paglialunga” contro la Vigor Perconti.

Al 10′ del primo tempo il direttore di gara annulla il gol del capitano Stendardo per fuorigioco. Passano dieci minuti e la Vigor Perconti sfiora il vantaggio con la conclusione rasoterra dell’ex Scerrati, traiettoria che lambisce la porta di Pacelli. Si ripete poi il Fregene rendendosi pericoloso sotto porta con Dipilato. Al 40′ i padroni di casa trovano il gol dell’1-0 grazie al numero dieci Scifoni che corona una grande azione dei suoi.

Nella ripresa la formazione di Natalini mette a segno subito il raddoppio con Di Vilio: azione partita dall’inesauribile Rizzitelli, il pallone arriva a Scifoni che serve l’assist a Di Vilio per il due a zero. Al 15′ il direttore di gara annulla un gol a Dipilato che avrebbe potuto portare il Fregene sul 3-0. Decisamente dubbia la decisione arbitrale in quanto il giocatore biancorosso non commette nessuna irregolarità durante l’azione.

Si prosegue con il gioco che diventa abbastanza nervoso da entrambe le parti, complici anche le decisioni della terna arbitrale. Nei cinque minuti di recupero concessi, la Vigor Perconti accorcia le distanze al 48’st con Trinca.

Domenica prossima il Fregene Maccarese affronterà la trasferta sul difficile campo del Nettuno.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C

3^ GIORNATA DI RITORNO

FREGENE MACCARESE – VIGOR PERCONTI 2-1

FREGENE MACCARESE: Pacelli, Guagliano, Natalini, Davì S., Attardo, Stendardo (28’st Colace), Rizzitelli, Greco (29’st Davì A.), Dipilato (46’st Marchese), Scifoni (37’st Territo), Di Vilio (35’st Sardone). A disp.: Teti, Gulli, Rossano,Gallinari. All.: Natalini.

VIGOR PERCONTI: Pedulla, Leonzi, Merola, Trinca, Castellani (42’st Pasquetto), Compagnucci, Perozzi, Grimaldi (1’st Bruno), Scerrati (25’st Zarola), Falanga (28’st Monaco), Finucci (11’st Sansotta). A disp.: Pelli, Potenziani, Yamazato, Polimeni. All.: Persia.

ARBITRO: Latino di Rieti. Assistenti: Di Blasio di Ostia Lido, Ferraiolo di Roma 2.

MARCATORI: 40’pt Scifoni, 2’st Di Vilio (F), 48’st Trinca (V).