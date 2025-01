Promozione: ennesima vittoria del Fregene Maccarese, che mantiene il terzo posto in classifica

Domenica prossima big-match al “Paglialunga” contro il Latina Borghi Riuniti

Il Fregene Maccarese conquista altri tre punti importanti per la corsa nelle prime posizioni, restando, con la vittoria di ieri, ancora solo al terzo posto.

Nella gara del “Paglialunga” la formazione di Mister Natalini affronta il SS Cosma e Damiano. Sono quattro le reti siglate dalla compagine biancorossa: ad aprire le danze è Natalini al 5′ e dopo cinque minuti è Greco ad andare in rete siglando il due a zero.

Al 15’pt gli ospiti accorciano le distanze con il calcio di punizione di Vecchio: la traiettoria rasoterra del numero undici, infatti, riesce a superare la barriera del Fregene, colpisce il palo interno e rimbalza nella porta difesa da Teti. Nel finale del primo tempo però bomber Dipilato realizza il terzo gol portando il risultato sul 3-1 prima della pausa.

Nella seconda frazione di gioco è sempre Dipilato ad andare a rete mettendo a segno il quattro a uno finale. Al 28’st il Fregene resta in dieci per l’espulsione del difensore Stendardo, per un “fallo da ultimo uomo”.

Domenica prossima il Fregene Maccarese affronterà, di nuovo al “Paglialunga”, il big-match contro il Latina Borghi Riuniti, valido per la prima giornata di ritorno.

FREGENE MACCARESE – SS COSMA E DAMIANO 4-1

FREGENE MACCARESE: Teti, Rizzitelli, Natalini, Davì S. (25’st Rossano), Guagliano, Stendardo, Greco, Scifoni (40’st Gonnelli), Dipilato (18’st Marchese), Gallinari (29’st Territo), Di Vilio (21’st Sardone). A disp.: Pacelli, Gulli, Colace, Attardo. All. Natalini.

SS COSMA E DAMIANO: Corte, Loffredo, Esposito, Dambrosio, Dangio, Criscuolo, Di Zazzo, Freda, Lonardo, Vecchio, Marraffino. Subentrati: Fedele, Tucciarone, Abbattista, Pietroluongo. A disp.: Tartaglia.

ARBITRO: Oliver Masevski di Ciampino. Assistenti: Nicholas Manni di Tivoli, Maurizio Rossi di Roma2.

MARCATORI: 5’pt Natalini, 10’pt Greco (F), 15’pt Vecchio (C), 38’pt, 10’st Dipilato (F).

Note: espulso Stendardo (F) al 28’st. Recupero 1’pt, 4’st.