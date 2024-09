Poker della scatenata Ostiamare nella prima di campionato

Battuto il Ghiviborgo grazie ai gol di Pinna, Persichini e alla doppietta di Kouko

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare cala il poker contro il Ghiviborgo. Parte con il piede giusto la stagione dei lidensi che vincono con largo merito sul terreno amico spinti dal pubblico delle grandi occasioni (nella foto) tornato, dopo tre stagioni, a tifare per i colori biancoviola.

Spronati dalla presenza dei tifosi sugli spalti dell’Anco Marzio, i gabbiani hanno subito ingranato la marcia giusta e, con il trascorrere dei minuti, sono saliti in cattedra costringendo la compagine avversaria a cedere terreno sotto i colpi della piacevole manovra di Angiulli e compagni.

Sono gli ospiti a creare la prima occasione da rete ispirati da Noccioli che si invola e al limite dell’area smista per il solitario Gori, la conclusione ravvicinata del quale viene deviata in angolo dall’ottimo Morlupo. Lo scampato pericolo mette e ali ai biancoviola con rispondono, al quarto d’ora, con Kouko ma senza grosse velleità. Al 19’, un tracciante di Angiulli viene messo in angolo dal baby portiere Bonifacio.

Qualche minuto più tardi è clamorosa l’occasione per Rasi che spara sull’estremo difensore in uscita. Al 27’, slalom di Kouko con bordata da pochi passi che va oltre la trasversale. Preludio al gol che arriva al 32’ dagli sviluppi di un angolo raccolto in mischia dal difensore Pinna il quale, di testa, gonfia il sacco e manda in delirio gli accorsi.

I toscani vacillano e l’undici di Minincleri approfitta per raddoppiare a seguito di un calcio di rigore concesso per un fallo in area di Barbera ai danni di capitan Angiulli. Dal dischetto trasforma con freddezza Kouko. I secondi 45’ si aprono con un nuovo penalty per un atterramento di Conti su Senesi lanciato a rete. Dagli 11 metri batte ancora Kouko e Bonifacio intercetta ma la palla prosegue la sua corsa e si infila nell’angolino basso. Al 15’, il nuovo entrato Persichini manca una clamorosa occasione. Al 19’, assist di Barlafante per Persichini che si vede deviare in angolo un tiro diretto in fondo al sacco.

Tanta Ostiamare e poca Ghiviborgo in balia delle offensive dei viola. Al 25’, travolgente incursione di Senesi che serve Barlafante il quale però calcia tra le braccia del portiere. La superiorità porta i tirrenici a calare il poker con un tracciante dal limite di Persichini che si infila sotto la traversa. Per nulla paghi i locali continuano a attaccare e, al 45’, su suggerimento del neo-acquisto Di Francesco il baby Morano spedisce fuori da ghiotta posizione.

“Sono contento della prestazione dei ragazzi contro un collettivo che palleggiava tanto dal basso e ci poteva mettere in difficoltà – dichiara l’allenatore Simone Minincheri – All’inizio abbiamo sofferto ma grazie alla nostra aggressività siamo riusciti a uscire e a esercitare una pressione costante portando l’esito della partita dalla nostra parte“.

OSTIAMARE – GHIVIBORGO 4-0

OSTIAMARE: Morlupo, Pinna, Ouali, Barlafante (27’ st Forte), Senesi (33’ st Di Francesco), Lazzeri, Kouko (15’ st Persichini), Rasi, Proietti (27’ st Morano), Angiulli, Checchi. In panchina: Valori, Plini, Perroni, Milone. All. Minincleri.

GHIVIBORGO: Bonifacio, Russo (13’ st Giannini), Bassano, Conti, Barbara (13’ st Falilò), Bura, Vari (33’ st Lika), Campani, Gori (21’ st Bifini), Nottoli (13’ st Fischer), Noccioli. In panchina: Gambassi, Petruzzi, Ciaffa, Simonetta. All. Bellazzini.

Arbitro: Pani di Sassari.

Assistenti: Moroso di Sassari e Fae di Ozieri.

Reti: 32’ pt Pinna, 40’ Kouko (rig.). 9’ st Kouko (rig.), 32’ Persichini.

Note: ammoniti Campani, Ouali, Angiulli. Angoli 4 a i per l’Ostiamare.