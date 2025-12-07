Patrizio Casini infiamma il Palatiziano: debutto coraggioso per il talento di Fiumicino

Il vicecampione d’Italia incanta pubblico e organizzazione con una performance di alto livello nei superleggeri

di Fernanda De Nitto

Il Palatiziano di Roma ha ospitato un grande evento di boxe nazionale promosso da TAF, The Art of Fighting SSD Srl, insieme con De Carolis Promotions. A sfidarsi in una riunione di pugilato al cardiopalma alcuni dei boxer più forti d’Italia.

L’evento si è aperto con le pre card dei dilettanti per poi passare ai match dei pugili professionisti. Ad aprire le competizioni è stato il pugile di Fiumicino, Patrizio Casini, dell’ASD Modus Vivendi Boxe, allenato dai maestri Marco Gazzotti e Marco Nadalin. Casini si è proclamato per due anni di fila campione regionale Lazio per la categoria 67 Kg èlite 1 serie, ed è vice campione d’Italia 2024 attualmente in carica, consacrato per questo tra le eccellenze della boxe nazionale. Presenti al match di Patrizio Casini, oltre che un nutrito gruppo di supporter di Fiumicino, anche i consiglieri comunali Paolo Calicchio ed Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Nel suo primo match da professionista ha affrontato il boxer di Roma Luca Khalil, per i super leggeri. Nei sei round previsti dalla categoria il pugile di Fiumicino, seppur sconfitto ai punti, si è distinto per cuore, tecnica e determinazione – hanno affermato i maestri Marco Gazzotti e Marco Nadalin, al termine dell’incontro – Anche se il risultato numerico non ha portato alla vittoria quello che Patrizio ha dimostrato sul ring va ben oltre i successi. Patrizio è stato l’autore del miglior macht della serata ricevendo i complimenti dell’avversario, dell’organizzazione e di tutto il pubblico del palazzetto che ha tifato per l’atleta di Fiumicino, incoraggiandolo e sostenendolo in ogni ripresa. L’incontro è solo il primo di una lunga serie che Patrizio saprà sempre affrontare con tenacia, passione ed estrema competenza, quale inizio di una grande avventura”.

“Ce l’ho messa tutta per dare il meglio anche se non sono soddisfatto e non sono totalmente d’accordo con il verdetto, ma ovviamente accetto la sconfitta, molto tirata. Sicuramente nel match prossimo mi rifarò, sono pronto a tutto. Ho esordito nei professionisti con un pugile molto bravo e di livello con il quale mi sono battuto fino all’ultimo colpo. Voglio crescere, voglio fare esperienza e per farlo voglio competere con boxer di alto livello che mi permettono di confrontarmi al massimo delle mie potenzialità. Ringrazio tutti coloro che sono venuti fino a Roma per supportarmi e sostenermi, prometto che in futuro non li deluderò” ha dichiarato Patrizio Casini appena sceso dal ring del Palatiziano.

Nella riunione si sono poi affrontati altri grandi boxer, tra cui Mauro Forte che ha sconfitto Salvatore Contino per TKO, con abbandono del match al round 11, aggiudicandosi il titolo EBU Silver Bantamweight.