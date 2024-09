Paralimpiadi, Calicchio: “Lo sport come vittoria contro ogni barriera”

“Congratulazioni ai nostri giovani atleti che hanno saputo interpretare il vero messaggio dello sport”

di Fernanda De Nitto

“Le ultime paralimpiadi sono la dimostrazione evidente di quanto lo sport sia fondamentale, in particolare per i giovani, nel diffondere positivi esempi di costanza, attenzione e soprattutto aggregazione” afferma il consigliere comunale Paolo Calicchio.

“Le vittorie dei nostri campioni del litorale ai giochi paralimpici di Parigi – prosegue – come Edoardo Giordan per la scherma, Manuel Bortuzzo per il nuoto e Rigivan Ganeshamoorthy per il lancio del disco, ci dimostrano che lo sport vince contro ogni barriera. La perseveranza, la caparbietà e la bravura di questi ragazzi, oltre un’eccezionale dote di gentilezza e simpatia, sono testimonianza di un coraggio e di un impegno che solo lo sport può interpretare con determinazione e audacia”.

“La pratica sportiva permette, infatti, di condividere, come una grande famiglia, ogni ostacolo ed avversità che la realtà spesso presenta, riuscendo a contrastare eventi drammatici con la forza della disciplina e soprattutto dell’empatia. Congratulazioni ai nostri giovani atleti che hanno saputo interpretare il vero messaggio dello sport e che hanno portato a casa preziose medaglie dal valore soprattutto simbolico per le loro storie e i loro successi ottenuti nei confronti della vita” conclude il consigliere Calicchio.