Torre in Pietra un secolo dopo la Bonifica: presentato il programma degli eventi 2026

Sala Peretti gremita per il lancio delle iniziative che racconteranno le radici del territorio

In vista del 2026, anno in cui ricorrerà il Centenario della Bonifica di Torre in Pietra, si è tenuto sabato 6 dicembre, nella Sala Peretti del Castello di Torre in Pietra, un incontro dedicato alla memoria della fondazione storica del 1926 e alla presentazione del programma delle celebrazioni previste per il prossimo anno.

Un momento per ripercorrere le tappe che hanno portato alla trasformazione e del territorio, e per illustrare le iniziative culturali, storiche e divulgative che accompagneranno la ricorrenza.

All’incontro è intervenuto il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, che ha portato i saluti istituzionali dell’Amministrazione.

“Sono lieto di essere qui oggi in un luogo di tale bellezza e valore storico come il Castello di Torre in Pietra, uno dei simboli architettonici più affascinanti del nostro territorio, nonché memoria viva delle radici agricole e comunitarie della Città – ha dichiarato Severini – Il centenario della bonifica è un’occasione preziosa per ricordare il lavoro, la visione e il coraggio di chi, un secolo fa, ha reso possibile lo sviluppo di questa zona. L’Amministrazione è orgogliosa di partecipare ad un percorso celebrativo così importante che ripercorra le nostre origini.”