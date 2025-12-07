Un progetto incompiuto nel cuore del centro storico di Fiumicino

Gli spazi destinati a decorazioni sul marciapiede di via Torre Clementina restano abbandonati da anni

Gentile Redazione, desidero portare alla vostra attenzione una situazione che, come cittadino di Fiumicino, mi preoccupa da tempo e che ritengo meriti un intervento o almeno una riflessione pubblica.

Lungo il marciapiede di una delle vie più importanti e rappresentative del nostro centro storico, via Torre Clementina, sono presenti alcuni spazi incassati che, almeno nelle intenzioni iniziali, immagino fossero destinati a ospitare elementi decorativi o piccole aree verdi. Purtroppo, però, dopo molti anni questi spazi risultano sempre più trascurati: appaiono vuoti, privi di manutenzione e danno un’impressione generale di degrado.

Trovo particolarmente spiacevole che una zona che rappresenta il cuore storico della nostra città — e sulla quale sono stati investiti fondi per renderla più accogliente e caratteristica — presenti ancora elementi lasciati in sospeso, che rischiano di compromettere l’immagine complessiva dell’area.

Credo che una maggiore attenzione potrebbe restituire decoro e coerenza estetica a questa via così centrale per cittadini, visitatori e commercianti.

Vi ringrazio anticipatamente se vorrete dare spazio a questa segnalazione, nella speranza che possa contribuire a sensibilizzare chi di dovere.

Lettera inviata da: Enrica C.

