32° edizione Best Woman, 10 km di emozioni tra le vie di Fiumicino. Sul podio Yaremchuk Sofiia e Lorenzo Brunier

Grande festa di sport con mille atleti al via e la “Camminata in Rosa” contro la violenza di genere

di Fernanda De Nitto



Sono stati circa mille i partecipanti alla 32° edizione della Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma, la gara podistica promossa ed organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, che nella mattina odierna ha interessato le arterie principali di Fiumicino ed Isola Sacra.

L’evento sportivo è organizzato sotto l’egida di UISP e FIDAL Lazio, ed inserito nel circuito nazionale delle corse su strada, riconosciuta a livello nazionale per la qualità tecnica del percorso e la partecipazione di atleti nazionali.

Allo starter in Via Lorenzo Bezzi il Sindaco Mario Baccini ha dato il via alla competizione di 10 km che si è conclusa presso il Parco di Villa Guglielmi.

A trionfare tra le donne l’atleta dell’Esercito Yaremchuk Sofiia con un tempo di 32,45 minuti, seguita da Carcinelli Sofia dell’Asd Imperiali Atletica e da Bergstrom Hanna della Turebergs Fk. Per gli uomini si sono aggiudicati il podio Brunier Lorenzo del G.P. Parco Alpi Apuane con un tempo di 30,05 minuti, mentre il secondo classificato, con una differenza di cinque secondi, è stato Gerratana Giuseppe della C.S. Aeronautica Militare, terzo l’atleta Abdikadar Sheik Ali Mohad, sempre dell’Aeronautica Militare.

Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del campione di tennis Nicola Pietrangeli. Nel contesto della gara podistica l’Atletica Villa Guglielmi ha organizzato la “Camminata in Rosa”, un’iniziativa benefica consistente in una camminata presso il parco di 4 km, promossa in collaborazione con l’Associazione Africa Sottosopra, dedicata a sensibilizzare cittadini e partecipanti sul tema della violenza di genere, con particolare riguardo per le donne del Malawi, promuovendo pari opportunità, accesso al lavoro, diritti e integrazione sociale.

A premiare tutti gli atleti vincitori della competizione, l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca e l’Assessore all’Edilizia Angelo Caroccia, insieme con i principali sponsor dell’evento. Presenti anche i consiglieri comunali Federica Cerulli ed Ezio Di Genesi Pagliuca.

“La Best Woman è una delle manifestazioni più longeve e prestigiose del panorama podistico laziale e nazionale che la nostra Città é orgogliosa di ospitare. Una gara unica nel suo genere perché pone al centro l’atleta donna – commenta il Sindaco Mario Baccini – In oltre trent’anni di storia abbiamo visto sfilare campionesse che hanno rappresentato l’Italia nelle principali competizioni internazionali e anche il settore maschile ha sempre accolto atleti di altissimo livello”.

“Ringrazio tutti gli organizzatori, gli sportivi e il Presidente della ASD Atletica Villa Gugliemi, per l’impegno e la passione dimostrati: gli unici valori che permettono di realizzare manifestazioni sportive di questa portata” ha concluso il Primo Cittadino