Scritto da Fiumicino Online - domenica, 7 Dicembre 2025

Solidarietà, “Aria di Festa” al Salsedine di Fiumicino

Artigiani, famiglie e associazioni insieme per “Il Cuore di Cristiano” tra laboratori, spettacoli e musica

 

di Fernanda De Nitto

 

È giunta alla VI edizione l’iniziativa di solidarietà “Aria di Festa” promossa da “Il Cuore di Cristiano ODV-ETS Associazione per l’Oncologia Pediatrica e la Disabilità Infantile”, presso il Salsedine di Fiumicino.

 

 

 

Sono circa sessanta gli stand presenti in via della Scafa, 143 tra artigiani, associazioni del territorio e realtà aggregative e culturali che propongono originali idee regalo per le festività natalizie.

 

In una due giorni densa di attività sociali e culturali l’Associazione ha proposto un ricco di calendario di eventi per grandi e piccini, tra cui le esibizioni di ballo della scuola di danza “Ylenia Centra”, della “Thru Ballet” del Teatro Traiano Scuola d’arte, l’animazione del “The Funny Show” di Milla CArillo, Rebecca Compagnone al canto insieme con Giorgetto accompagnato alla batteria da Jacopo Palmas.

 

Per la giornata odierna la mattinata si è aperta con il laboratorio creativo “Crea la tua candela natalizia” e il laboratorio di pittura creativa, il tutto con la simpatica e speciale presenza di Juni, lo splendido cane del centro cinofilo Highlander. Nel pomeriggio animazione e giochi, estrazione dei premi vincitori della riffa equa e per concludere la musica della band “Pantera Rosa”.

 

L’evento nato per sostenere le progettualità promosse quotidianamente dall’associazione riguardo l’oncologia pediatrica, ha previsto anche la presenza di Babbo Natale pronto a salutare tutti i bambini presenti e la mostra dell’artista Carlo Putillo.

 

Grande la partecipazione di famiglie per il quale la manifestazione rappresenta un importante occasione per coniugare la piacevolezza dei doni natalizi con il calore della festività e, soprattutto, della solidarietà.

 

 

