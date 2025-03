Nel weekend a Fregene i migliori talenti giovanili mondiali del Surf

Arriva la tappa del circuito internazionale Surf Rip Curl: Al ‘GromSearch International’ gli emergenti Under 12, Under 14 e Under 16

di Dario Nottola

Domani e domenica approda in Italia il “GromSearch International“, la prestigiosa competizione internazionale di surf, realizzata dalla Asd Barefoot in collaborazione con la Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard.

Riconosciuta dalla Federazione come “Special Event”, si tratta dell’unica tappa italiana del circuito mondiale di Rip Curl: patrocinata dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio, si svolgerà presso lo stabilimento Levante di Fregene. Attraverso questa competizione si mettono in vetrina i migliori talenti emergenti nelle categorie Under 12, Under 14 e Under 16.

Il GromSearch è un evento unico nel panorama delle competizioni surfistiche mondiali, entrato nell’immaginario collettivo della comunità surfistica come il sogno di ogni giovane atleta che abbia mai cavalcato un’onda. Basti pensare a cult movie sul surf come “Blue Crush” o “Soul Surfer”, che ne rievocano lo spirito e l’energia. Questa competizione avrà un ruolo cruciale nella serie mondiale, garantendo ai vincitori di ogni categoria l’accesso alle finali europee del GromSearch, il primo passo verso la conquista del titolo mondiale.

“Fregene e il surf sono un connubio naturale ed ospitare l’unica tappa italiana del Rip Curl GromSearch è un grande riconoscimento per la nostra città. Questo evento sarà un vero trampolino di lancio per i giovani atleti che sognano di arrivare ai massimi livelli – dichiara l’Assessore allo Sport di Fiumicino, Federica Poggio – Il surf è libertà, disciplina e passione, valori che vogliamo trasmettere ai ragazzi e vedere questi talenti sfidarsi sarà un’occasione per mostrare quanto lo sport possa unire e ispirare”.

Ai nastri di partenza, tutti i migliori talenti junior italiani, atleti da tenere d’occhio in chiave olimpica. In passato, anche il talento cristallino di Fiumicino, Viola Brencoli, da questo gennaio entrata in under 18, ha partecipato in Marocco al GromSearch, perché al tempo non erano previste selezioni in Italia.

Tanti surfisti e surfiste, che oggi competono ai massimi livelli, hanno infatti partecipato al GromSearch, tra cui Stephanie Gilmore (otto volte campionessa del mondo), Carissa Moore (cinque volte campionessa del mondo e medaglia d’oro olimpica), Gabriel Medina (tre volte campione del mondo), Tyler Wright (tre volte campionessa del mondo) Filipe Toledo (due volte campione del mondo) e Italo Ferreira (campione del mondo e medaglia d’oro olimpica). Tra i talenti emersi dal GromSearch figurano anche Caroline Marks, campionessa del mondo, Tatiana Weston-Webb, campionessa del mondo e argento olimpico, e Kanoa Igarashi, medaglia d’argento olimpica.

Da notare che 4 dei primi 5 finalisti nel circuito professionistico WSL dello scorso anno sono ex finalisti del GromSearch, così come 20 dei 34 atleti attualmente nel World Tour maschile e 14 delle 18 atlete nel World Tour femminile. Inoltre, le vincitrici del GromSearch hanno conquistato gli ultimi 13 titoli mondiali WSL. Senza dimenticare le giovani stelle emergenti come Caitlin Simmers ed Erin Brooks, oggi ai vertici della disciplina, che hanno iniziato la loro carriera proprio vincendo questa competizione.