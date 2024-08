Minibasket e Giovanili: la Supernova riparte da coach Roberto Pasquinelli

Il responsabile rossonero: “Non vogliamo smettere di crescere”

Si riparte dall’usato sicuro, e che usato. Per la stagione sportiva 2024-25 la Supernova Fiumicino, del presidente Porfidia, ha deciso di riconfermare coach Roberto Pasquinelli, l’esperto allenatore laziale, da sempre un vero punto di riferimento per il movimento cestistico, ricoprirà il ruolo di responsabile del settore minibasket e del settore giovanile ripartendo così da tutto quello che di buono è stato fatto nella scorsa stagione.

La Supernova lavorerà con i gruppi Esordienti (nati/e 2013), Aquilotti (nati/e 2014-15), Scoiattoli (nati/e 2016-17) e Pulcini (nati/e 2017-18) per il minibasket e con i gruppi under 19, under 17, under 15, under 14 e under 13 per le giovanili. Per la categoria under 14 è stata avviata una fattiva collaborazione con la Dinamo Ladispoli società di valore del territorio guidata dal presidente Fois. Tutte le attività si svolgeranno presso il Pala Supernova di Passoscuro (palestra scuola Primaria), presso la palestra scuola San Giorgio Secondaria di I Grado di Maccarese. Gli allenamenti inizieranno ufficialmente lunedì 2 settembre e fino a venerdì 13 dello stesso mese porte aperte per tutti con l’open day rossonero.

A pochi giorni dall’inizio della stagione coach Roberto Pasquinelli ha anticipato quelli che saranno i temi dei prossimi mesi “Ripartiamo dalle buonissime fondamenta messe nella scorsa stagione in un ambiente che è davvero piacevole, sia per l’unione che si è creata con tutto lo staff che per la complicità che si è creata con tutti i piccoli rossoneri che nei mesi scorsi si sono impegnati tantissimo raggiungendo risultati notevoli in chiusura dei vari campionati – ha spiegato il responsabile – Ora, però, non vogliamo fermarci, vogliamo continuare a crescere. Sotto tutti i punti di vista. Per cui quello tecnico perché vogliamo far sì che nel giro di qualche anno molti ragazzi possano arrivare in prima squadra, ma anche umano e personale in quanto vogliamo che tutti crescano seguendo le regole e rispettando determinati valori e principi. Del resto quello che impari nello sport lo riporti poi nella vita quotidiana”.

Al fianco di Pasquinelli lavorerà uno staff consolidato, di esperienza e legato da tempo al mondo Supernova: Fausto Cipriani, altra grande figura di spicco del panorama cestistico, sarà il responsabile tecnico, Tiziano Carradore, Mauro Savasta, Andrea Pellegrini e Nicola Profumo saranno gli allenatori, Daniele Fiorini sarà il responsabile dei progetti scuola, Salvatore De Martino e Luigi Raia i preparatori fisici.