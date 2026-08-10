L’Ostiamare acquista l’esperto D’Andrea e il giovane Tosku

La società tirrenica annuncia l’apertura della campagna abbonamenti

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare raggiunge l’accordo con altri due giocatori e avvia la campagna abbonamenti. Dal Pineto Calcio prelevato il centravanti Filippo D’Andrea e dalla Primavera del Cesena il giovane Frederik Tosku. Riflettori dunque puntati sul bomber D’Andrea che è reduce da una stagione esaltante con la casacca degli abruzzesi. Il romano, classe 1998, ha mostrato grosse doti con le quali può ricoprire diversi ruoli in prima linea. Supportato dalla rapidità delle sue accelerazioni è anche in grado di creare superiorità numerica tra le maglie dei reparti arretrati avversari.

Possiede un bagaglio di esperienze maturate nelle ultime otto stagioni, quando ha giocato oltre 150 presenze nella C. Alla comitiva tirrenica è stato aggregato anche l’attaccante Frederik Tosku che ha catalizzato l’interesse del ds Adriano D’Astolfo. Frederik è nato a Pavia il 5 febbraio 2006 e, nonostante ciò, la sua nazionalità è albanese. Nel 2022 è approdato al Monza e nell’estate del 2023 ha indossato la casacca delle minori del Cesena. A livello internazionale ha scelto di rappresentare i colori dell’Albania con l’esordio, nel 2022, con l’Under 17 delle Aquile e due anni dopo nell’Under 19 con la quale ha messo anche a segno i primi gol con la maglia della Nazionale.

La società del neo-presidente Alberto De Rossi ha comunicato le modalità della campagna abbonamenti 2026/27, che potranno essere acquistati esclusivamente in formato digitale attraverso il circuito Vivaticket e consentiranno l’accesso a tutte le 19 gare casalinghe del campionato di serie C. La tariffa dell’abbonamento alla Curva è di 160 euro, del Settore 2-6 è di 210, mentre quella del 3-5 è di 230. La campagna chiuderà i battenti il 15 settembre 2026. Tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento riceveranno in omaggio la bandiera ufficiale dell’Ostiamare, simbolo di appartenenza ai colori biancoviola, la cui distribuzione è prevista a partire dal prossimo settembre.