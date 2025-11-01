L’Oratorio di Fregene scende in campo per l’Oratorio Cup 2025

Una squadra giovane e motivata: “Siamo pronti a dare tutto, in campo con cuore e determinazione”

di Dario Nottola

A metà Novembre prenderà il via il Torneo “Oratorio Cup 2025”, un appuntamento che segna un momento speciale per la comunità ed i giovani. Dopo mesi di attesa, di allenamenti, di sogni e di entusiasmo, i ragazzi potranno finalmente scendere in campo e confrontarsi con altre realtà, mettendo alla prova non solo le loro capacità sportive, ma anche il loro spirito di squadra.

“Questo traguardo rappresenta molto di più di una semplice partecipazione ad un torneo: è il risultato di un percorso costruito con impegno, passione e tanta determinazione. Dietro a questa avventura ci sono volontari, allenatori, famiglie e amici che, con costanza e fiducia, hanno creduto nella forza dello sport come strumento di crescita e di aggregazione – spiegano il parroco Don Giuseppe Curto e Tommaso Campennì, Responsabile dell’Oratorio – Un ringraziamento particolare va alla famiglia Paparella, che ha deciso di sostenere il progetto sponsorizzando le nuove divise della squadra. Un gesto concreto che testimonia come la collaborazione ed il sostegno del territorio possano fare la differenza, permettendo a questi ragazzi di vivere un’esperienza formativa e indimenticabile. Profonda gratitudine verso il Dottor Mario Pascone, per la disponibilità, la professionalità e il supporto costante che offre alla nostra squadra, occupandosi dei certificati medici e garantendo sempre attenzione e vicinanza ai nostri ragazzi”.

L’obiettivo di questo percorso è chiaro: offrire ai giovani un contesto in cui sentirsi parte di qualcosa, dove imparare a raggiungere obiettivi, rispettare le regole, sostenere i compagni e affrontare le difficoltà con coraggio. Lo sport, quando vissuto con i giusti valori, diventa un linguaggio universale che unisce, insegna e fa crescere.

“Un grazie sincero – aggiungono Don Giuseppe Curtò e Tommaso Campennì – va anche ai mister Simone Pingitore e Francesco Cresci, che con dedizione, competenza e passione dedicano tempo ed energie alla squadra. Il loro impegno quotidiano è un esempio concreto di cosa significhi credere nei ragazzi, accompagnarli nel loro percorso e aiutarli a tirare fuori il meglio di sé, dentro e fuori dal campo”.

“Ora non resta che guardare avanti con entusiasmo e fiducia. L’auspicio è che ogni partita, ogni allenamento e ogni momento condiviso diventino un’occasione per divertirsi, crescere, stringere nuove amicizie e costruire ricordi che resteranno nel tempo. In bocca al lupo a tutti i ragazzi e alla squadra dell’Oratorio di Fregene! Che questo torneo sia l’inizio di un cammino ricco di soddisfazioni, di emozioni e di nuove conquiste. Perché il vero successo non si misura solo nei risultati, ma nell’impegno, nella passione e nella voglia di non smettere mai di credere nei propri sogni” concludono Don Giuseppe Curtò e Tommaso Campennì