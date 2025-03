La Supernova vince nel big match contro Pegaso e conquista il primato solitario

Coach Cipriani: “Brava la squadra per la prestazione”

Al Pala Supernova non si passa, mai. La DR2 della Supernova Fiumicino gioca una grande partita anche nel big match contro Pegaso e si regala un successo che non solo ribalta lo svantaggio della gara di andata ma vale anche il primato solitario.

Dopo aver sistemato in avvio un pò di situazioni tattiche in difesa, dal 7’ in poi la Supernova prima fa sentire ai suoi avversari il motore che sale di giri e poi spinge forte sull’acceleratore. Il 15-10 conquistato grazie al 2+1 di Bifulco diventa +9 al 10’ dopo la tripla di Ukmar e addirittura già + 15 al 13’ dopo quella di Bargiacchi. Ma è la difesa che la differenza, e che differenza. I soli 7 punti concessi a Pegaso nel secondo periodo bastano per capire il tipo di lavoro svolto da Maduka e compagni.

Non bastano invece per chiudere già la partita, ma poco importa perché la Supernova riesce a gestire quasi sempre un discreto vantaggio con relativa tranquillità. Ed anche quando gli ospiti rimettono tutto in discussione (55-52 al 35’) la paura dura un attimo perché trascinati da Ukmar i rossoneri allungano di nuovo fino al 65-59 finale che fa scattare la festa in un Pala Supernova strapieno.

A fine partita coach Fausto Cipriani ha commentato la prova dei suoi ragazzi: “Abbiamo lavorato e faticato tanto durante la stagione per arrivare a questo punto, ma sappiamo bene che è solo l’inizio perché ora il percorso sarà ancora più complicato. Brava la squadra per la prestazione, tutti si sono guadagnati questo momento. Un ringraziamento anche al pubblico che ci ha spinto dall’inizio alla fine”.

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET PEGASO 65-59 (21-14, 35-21, 52-42)

Supernova: Ukmar 26, Di Natale 7, Profumo 3, Bifulco 5, Maduka 7, Rinaldi 11, Bartoccetti ne, Colaiori, Bargiacchi 6, Di Pietro ne, Mbainada ne. Coach: Cipriani

Pegaso: Profumo 4, Cimò 14, Bordi ne, Galli, Mangiola 4, Salzone 10, Pazzaglia ne, Oliveri ne, Bencini 2, Fraticelli 3, Sileoni 22. Coach: Crocicchia