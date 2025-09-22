Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 22 Settembre 2025

La Supernova vince la 2° edizione del Trofeo Fiumicino

I rossoneri hanno battuto prima il S. Anna Morena (61-40) e poi il Bk Casapulla

 

Una domenica positiva per la Supernova targata DR1 che per l’occasione ha dovuto rinunciare a Bargiacchi, Di Natale e Colaiori. Davanti ai propri tifosi i rossoneri hanno battuto prima il S. Anna Morena (61-40) formazione di DR1 e poi il Bk Casapulla (63-61 dopo un supplementare) squadra della C Unica campana (ogni gara è durata 30 minuti). Nel mezzo il successo dei casertani (50-47) che hanno così conquistato il secondo posto.

 

Due vittorie che vogliono dire un altro passettino in avanti fatto nella crescita di squadra e conquista della 2° edizione del Trofeo Fiumicino La Casa del Basket – Trofeo Interregionale svoltosi al Pala Supernova nel pomeriggio di domenica.

 

 

Archiviato anche il secondo test precampionato, la Supernova sarà impegnata sabato 27 a Civitavecchia per l’ultima amichevole prima del debutto in DR1.

 

 

SUPERNOVA FIUMICINO-S.ANNA MORENA 61-40 (26-9, 47-26)
Supernova: Norcino 4, Vivero 12, Madonna 2, Gil, Alongi 5, Rinaldi 6, Bartoccetti, Parroccini 8, Parlato 8, Galan 16. Coach: Pasquinelli

 

 

SUPERNOVA FIUMICINO-BK CASAPULLA 63-61dts (21-18, 40-33, 57-57)
Supernova: Norcino 14, Vivero 11, Madonna 4, Gil 2, Alongi 1, Rinaldi 5, Bartoccetti, Parroccini 6, Parlato 16, Galan 4. Coach: Pasquinelli

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Supernova
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino e Ostia unite per la Palestina

lunedì, 22 Settembre 2025
Sport

Calcio, vittoria del Fregene 1948 nella prima giornata di campionato

lunedì, 22 Settembre 2025

Tornano a Torrimpietra “Le Zucche di Barbabianca”

lunedì, 22 Settembre 2025
Cronaca

Fiumicino Tributi accelera sulla digitalizzazione dei servizi

lunedì, 22 Settembre 2025
Focus

"La Terra del Drago": rievocazione storica al Castello di San Giorgio di Maccarese

lunedì, 22 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz