La Supernova vince la 2° edizione del Trofeo Fiumicino

I rossoneri hanno battuto prima il S. Anna Morena (61-40) e poi il Bk Casapulla

Una domenica positiva per la Supernova targata DR1 che per l’occasione ha dovuto rinunciare a Bargiacchi, Di Natale e Colaiori. Davanti ai propri tifosi i rossoneri hanno battuto prima il S. Anna Morena (61-40) formazione di DR1 e poi il Bk Casapulla (63-61 dopo un supplementare) squadra della C Unica campana (ogni gara è durata 30 minuti). Nel mezzo il successo dei casertani (50-47) che hanno così conquistato il secondo posto.

Due vittorie che vogliono dire un altro passettino in avanti fatto nella crescita di squadra e conquista della 2° edizione del Trofeo Fiumicino La Casa del Basket – Trofeo Interregionale svoltosi al Pala Supernova nel pomeriggio di domenica.

Archiviato anche il secondo test precampionato, la Supernova sarà impegnata sabato 27 a Civitavecchia per l’ultima amichevole prima del debutto in DR1.

SUPERNOVA FIUMICINO-S.ANNA MORENA 61-40 (26-9, 47-26)

Supernova: Norcino 4, Vivero 12, Madonna 2, Gil, Alongi 5, Rinaldi 6, Bartoccetti, Parroccini 8, Parlato 8, Galan 16. Coach: Pasquinelli

SUPERNOVA FIUMICINO-BK CASAPULLA 63-61dts (21-18, 40-33, 57-57)

Supernova: Norcino 14, Vivero 11, Madonna 4, Gil 2, Alongi 1, Rinaldi 5, Bartoccetti, Parroccini 6, Parlato 16, Galan 4. Coach: Pasquinelli