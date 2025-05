La Supernova vince i playoffs di C e si qualifica per la Final Four

Sardo: “Siamo estremamente contenti per il risultato raggiunto”

Che grande rincorsa, che grande epilogo. Meglio non poteva andare dopo tutti i problemi che avevano condizionato e non poco i primi mesi. Ed allora solo applausi per la Supernova Fiumicino di C che vince i playoffs e conquista con merito il pass per la Final Four del 7-8 giugno che decreterà le tre squadre promosse in B Interregionale (le vincenti delle due semifinali e la vincente dello spareggio).

Ma per arrivare all’ultimo atto della stagione i rossoneri hanno dovuto battere anche la P.G. Frassati dopo Pomezia e Sora. Vittoria arrivata al Pala Supernova in gara 2, che abbinata a quella di gara 1 di domenica scorsa vuol dire titolo di campione regionale. Un successo, di fatto, mai in discussione.

Tempo appena quattro minuti di gioco e la squadra di coach Sardo, grande artefice della cavalcata rossonera, prova già a scappare via (17-5 con 6 punti a testa di Staffieri e Birindelli). La forbice non fa altro che allargarsi nel primo tempo, con l’unica risposta ospite che arriva al 17’ con il 2+1 di Polselli che vale il 39-33. Uno scenario che si ripete anche nella ripresa, perché sì Frassati ci prova in qualche circostanza (-7) ma non riesce mai a mettere davvero paura a una Supernova che controlla fino alla fine partita e vantaggio. 83-73 il punteggio al quarantesimo e si vola alla Final Four.

A fine gara coach Andrea Sardo ha dichiarato: “Siamo estremamente contenti per il risultato raggiunto e per aver conquistato il titolo di campione regionale, un risultato importante che è frutto del lavoro di tutti, nessuno escluso, e che ci godremo per qualche giorno. Poi toccherà concentrarsi solo e soltanto sulla final four, un appuntamento importante e difficile”.

SUPERNOVA FIUMICINO-P.G. FRASSATI 83-73 (30-20, 50-39, 67-58)

Supernova: Okereke 11, Zappalà 2, Tebaldi 11, Manzo 5, Manzotti 2, Staffieri 10, Finamore ne, Birindelli 20, Lynch-Daniels 20, Marchetti 2. Coach: Sardo