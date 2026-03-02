Derby amaro per il Fiumicino S.C. 26: decide Tamburrini nella ripresa

Allo Stadio Angelo Sale l’Academy Ladispoli vince 1-0. Gara equilibrata, ma un episodio su corner al 17’ st condanna i rossoblù alla terza sconfitta esterna consecutiva

di Fernanda De Nitto

ll Fiumicino S.C. 26 esce sconfitto dal derby del litorale con l’Academy Ladispoli. Il turno numero venticinque del campionato di promozione laziale del girone A si conclude, infatti, con il risultato di 1 a 0 a favore della squadra di Ladispoli.

Una gara equilibrata per occasioni e prestazioni, decisa soltanto da un episodio della squadra avversaria all’ora di gioco.

Le due compagini rossoblu si sono affrontate, presso lo Stadio Angelo Sale di Ladispoli, colpo su colpo la partita e il Fiumicino nel primo tempo ha avuto anche delle buone palle gol, tra cui la rete annullata a Maduka, in quanto l’azione si è conclusa oltre la linea dell’ultimo difensore del Ladispoli.

Nel primo tempo la squadra locale non riesce a capitalizzare seppur le azioni di gioco sono state prevalentemente a loro favore. Alla ripresa del match, al minuto 17′, è una sponda aerea su corner ad indirizzare la contesa, con il gol per l’Academy Ladispoli di Tamburrini, su assist di Urbani.

Il Fiumicino S.C. 26 non ha poi la forza di raddrizzare la partita, malgrado la buona punizione di Cifarelli e il colpo di testa di Lombardi nel recupero, indirizzato all’angolino, ma parato con un miracoloso salvataggio del portiere del Ladispoli, che ha annullato le possibilità di pareggiare la partita.

Per i rossoblu è la terza sconfitta esterna consecutiva di una squadra che dall’inizio dell’anno non riesce a trovare la svolta di rendimento lontano dallo stadio casalingo del Desideri.

La compagine locale, nona in classifica con 30 punti, incontrerà per la nona giornata di ritorno, in casa, la squadra del Pianoscarano 1949.

ACADEMY LADISPOLI – FIUMICINO S.C. 26 1-0

FIUMICINO S.C. 1926: Imbastaro, Lombardi, Di Loreto, Grappasonni, Trinchi, Mangione, Munaretto, Di Battista, Maduka, Ferrandu, Perocchi. A disp. Musolino, Albisi, Trimeliti, Scarpetti, De Nicolo, Cifarelli, Frasca, Fraglica, Alesi. All. Albano

ACADEMY LADISPOLI: Somma, Tamburrini, De Marco, Tasselli, Urbani, Cruciani, Gafuri, Evora Barros, Modesti, Fortuna, Botteghelli. A disp. Manetti, Villani, Foundikou, Stanzione, Cecchinelli, Orlandi, Sabbatini, Rodio, Di Lullo. All. Mastrodonato

Arbitro: F. Incelli

Assistenti: E. Waldmann – V. Iaboni

Reti: 17′ st Tamburrini