Fiumicino, cestini presi di mira dagli incivili: serve un intervento immediato

Decoro urbano compromesso in via delle Ombrine e via Porto Santo Stefano. I cittadini chiedono controlli, sanzioni e più prevenzione contro l’abbandono dei rifiuti

di Fiumicino Online

Su segnalazione di diversi residenti siamo andati a verificare la situazione in alcune zone del centro di Fiumicino, in particolare in via delle Ombrine e via Porto Santo Stefano. Quello che abbiamo riscontrato è un fenomeno purtroppo sempre più frequente: i cestini dei rifiuti posizionati lungo le strade vengono utilizzati in modo improprio o presi di mira da cittadini incivili che abbandonano sacchetti, rifiuti domestici e materiali ingombranti anche fuori dagli appositi contenitori.

Una situazione che compromette il decoro urbano e restituisce un’immagine poco edificante della città, soprattutto in aree centrali e molto frequentate.

Non si tratta soltanto di un problema estetico, ma anche di rispetto verso l’ambiente e verso quei cittadini che ogni giorno si impegnano a mantenere puliti i propri quartieri. I cestini stradali sono pensati per piccoli rifiuti occasionali, non per sostituire il servizio di raccolta domestica.

Alla luce delle numerose segnalazioni, appare necessario un intervento concreto e mirato da parte dell’Amministrazione comunale.

Tra le possibili soluzioni:

– intensificare i controlli nelle aree più critiche;

– installare sistemi di videosorveglianza o fototrappole nei punti sensibili;

– verificare la frequenza di svuotamento dei cestini, soprattutto nelle zone centrali;

– promuovere campagne di sensibilizzazione sul rispetto degli spazi pubblici.

Il decoro urbano rappresenta un biglietto da visita per la città e un elemento fondamentale per la qualità della vita dei residenti.

La tutela del territorio passa da un impegno comune: istituzioni e cittadini devono fare squadra per arginare un fenomeno che danneggia tutti. Solo attraverso prevenzione, controlli e partecipazione si può restituire pieno decoro alle nostre strade.