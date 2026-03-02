Nuove Jeep per l’autoparco della Polizia locale di Fiumicino

Oltre alle Jeep è stato già consegnato un moderno furgone adibito a ufficio mobile per interventi in occasione degli incidenti stradali.

di Umberto Serenelli

La Polizia locale di Fiumicino verso il rinnovo dell’autoparco. Sono infatti arrivate le prime 8 delle 17 Jeep Avenger, in sostituzione delle Toyota Yaris, molto più idonee ai percorsi di campagna soprattutto nelle località rurali a nord del Comune costiero. Oltre alle Jeep è stato già consegnato un moderno furgone adibito a ufficio mobile per interventi in occasione degli incidenti stradali. Da tempo il comando ha rinunciato alle motociclette ma l’attuale amministrazione sembra orientata ad acquistarne almeno due. Si rinnova l’autoparco ma l’organico del personale purtroppo resta sempre carente, anzi continua ad assottigliarsi ulteriormente proprio in questi giorni, perché gli “stagionali” sono andati a casa, per scadenza del contratto, e rientreranno in servizio con l’arrivo dei mesi estivi.

Stando ai circa 85mila residenti nel Comune costiero, la pianta organica della Polizia locale dovrebbe essere composta da oltre 200 baschi bianchi e invece oggi se ne contano circa 90. Il comando è infatti in difficoltà a espletare i compiti d’istituto come presidiare la viabilità lungo le tante arterie presenti nell’esteso territorio e davanti all’aerostazione del Leonardo da Vinci. Presso lo scalo, inoltre, devono procedere ai controlli su taxi e ncc: per monitorare tali servizi occorrono almeno una decina di persone in divisa. Altre pattuglie sono invece impegnate nelle operazioni di verifica sui 24 chilometri di costa e altrettante nei quartieri della zona agricola. Quelli che richiedono maggiori risorse sono gli uffici con le pratiche da espletare e le ispezioni negli esercizi commerciali nelle 15 località del comune di Fiumicino.

A causa della cronica carenza dell’organico, a partire dalle ore 23 il comando di piazzale Generale Alberto Dalla Chiesa chiude i battenti e il comune di Fiumicino resta senza pattuglie nelle ore notturne, anche durante il periodo estivo in cui i residenti sfiorano i 150mila. Il vasto territorio e l’aeroporto intercontinentale restano senza la presenza dei vigili fino alla mattina successiva.