Rifiuti abbandonati a Fiumicino, di nuovo nel mirino la spiaggia di via Pesce Luna e l’ultimo tratto di via del Faro (VIDEO)

Negli ultimi giorni, in particolare, presa di nuovo di mira l’area di cantiere dismessa dell’ex porto turistico della Concordia e dell’ex ristorante Vecchia Scogliera.

Non c’è pace per il decoro sul vasto territorio comunale di Fiumicino. Nuovamente presi di mira dagli scarichi selvaggi di rifiuti la spiaggia della zona di Pesce Luna e il tratto terminale, circa un chilometro, di via del Faro a Fiumicino, la strada che conduce al vecchio Faro e al comprensorio del Passo della Sentinella.

In più punti cumuli di plastica, calcinacci, elettrodomestici, suppellettili, sacchi di immondizia, persino la carcassa di un motorino lasciati abbandonati sul ciglio dell’arteria, lunga circa un chilometro, sia sul lato mare che su quello interno.

Stesse immagini poco più lontano: discariche abusive nel canale di scolo lungo via Costalunga, non lontano dall’argine del Tevere a Fiumara Grande; un tappeto di rifiuti e sacchi d’immondizia sulla spiaggia libera della zona di Pesce Luna, a Fiumicino nord, come in altri tratti di costa in area di Riserva del Litorale. Trasgressori che approfittano spesso del buio delle ore notturne e del fatto che le zone siano decentrate e lontane dall’abitato.

Negli ultimi giorni, in particolare, hanno preso di nuovo di mira l’area di cantiere dismessa dell’ex porto turistico della Concordia e dell’ex ristorante Vecchia Scogliera. I cittadini chiedono sui social più controlli e sanzioni ma è una battaglia complicata quella contro gli abbandoni dei rifiuti che vede da tempo le amministrazioni comunali che si sono succedute impegnate, anche con fototrappole mobili. Ma probabilmente non basta.