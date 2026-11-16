La Supernova si ripete anche a Montesacro

Decisivo l’allungo dal 33’: la squadra di coach Russo conquista la sesta vittoria consecutiva

Non una bella Supernova Fiumicino, bisogna essere onesti, ma in casa di un Montesacro bravo e vivo per quasi tutta la gara arriva la sesta vittoria consecutiva (il recupero contro Omnia si giocherà mercoledì 2 dicembre alle 20:30).

Quasi tutta la gara perché solo dal 33’ in poi la squadra di coach Russo spinge forte sul pedale e, dopo la tripla del capitano Parlato che vale il 46-57, scappa in solitaria verso il traguardo, tagliandolo poi con il punteggio di 59-80 (bene Zappalà e Diedhiou). Un risultato netto che non trova però riscontro nell’andamento di una partita complicata in diversi momenti (+7 solo nel secondo quarto), ma che potrà e dovrà servire da stimolo per il futuro.

Ora giusto il tempo di ricaricarsi e poi sarà tempo di pensare alle prossime tre gare casalinghe consecutive.

MONTESACRO ROMA-SUPERNOVA FIUMICINO 59-80 (19-17, 32-35, 43-49)

Supernova: Madonna, Manzo 9, Norcino 10, Bahbout, Galan 10, Zappalà 10, Parroccini, Diedhiou 19, Rinaldi, Di Natale, Parlato 22. Coach: Russo