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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 16 Novembre 2026

Passoscuro, divieto di sosta con rimozione in via Torralba per bonifica ambientale

Il provvedimento sarà in vigore il 19 novembre, dalle 8 alle 17. Previsti anche il limite di velocità a 30 km/h e, se necessario, il senso unico alternato.

 

 

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di raccolta rifiuti e bonifica ambientale in via Torralba, a Passoscuro, dalle ore 8 alle ore 17 del 19 novembre 2026 sarà istituita la seguente disciplina provvisoria del traffico:

 

Via Torralba 25, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sanluri e l’intersezione con via Florinas (di fronte all’area d’intervento):

 

  • Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, compresi quelli appartenenti a categorie normalmente autorizzate (residenti, titolari di permessi rosa, ecc.), fatta eccezione per i soli mezzi operativi della ditta incaricata, Consorzio GE.SE.AV. Scarl;
  • Istituzione del limite di velocità di 30 km/h e del senso unico alternato (se necessario per il passaggio dei mezzi), regolato da movieri o da un impianto semaforico di cantiere, qualora le condizioni di sicurezza lo richiedano.

 

 

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