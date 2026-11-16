Cadenze Letterarie® a Fiumicino: “Evolvere insieme”, la genitorialità consapevole nel libro di Manuela Pagliaroli

Il 19 novembre presso L’Orto Stiloso, una serata dedicata alla relazione tra genitori e figli, con letture artistiche, incisione e riflessioni psicologiche. Conduce Dino Tropea, con la partecipazione dell’Associazione Valore Sociale ONLUS ETS. Ingresso libero, posti limitati.

Come si accompagna un figlio nella crescita senza sostituirsi a lui? Come si costruisce un rapporto nel quale ascolto e responsabilità possano convivere, anche quando arrivano incomprensioni e conflitti? A queste domande sarà dedicato il nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie®, in programma giovedì 19 novembre 2026, alle ore 19:00, presso L’Orto Stiloso, in via del Faro 115, a Fiumicino.

Ospite della serata sarà Manuela Pagliaroli, autrice di “Evolvere insieme. La guida completa alla leadership genitoriale consapevole”, pubblicato da Alma Edizioni. A condurre il dialogo sarà Dino Tropea, scrittore, ideatore e curatore di Cadenze Letterarie®, che collegherà la presentazione ai contributi degli ospiti e alle domande del pubblico.

Il libro pone al centro la leadership genitoriale consapevole, richiamando il ruolo del genitore come riferimento nella vita dei figli. Il titolo introduce una prospettiva di crescita condivisa: mentre bambini e ragazzi acquistano autonomia, anche gli adulti attraversano cambiamenti, rivedono abitudini e imparano a rispondere a bisogni nuovi. La relazione educativa richiede quindi attenzione a ciò che accade ai figli e al proprio modo di reagire.

La presentazione offrirà l’occasione per approfondire con l’autrice il significato di questa proposta, a partire da questioni concrete: come comunicare una regola e renderne comprensibile il senso? Come affrontare un disaccordo senza interrompere il dialogo? Quando intervenire e quando lasciare che un figlio provi a trovare una soluzione? Sono situazioni nelle quali molti genitori si riconoscono e che raramente trovano risposte valide per ogni età e per ogni famiglia.

Al centro del confronto ci saranno ascolto, comunicazione, autorevolezza e responsabilità educativa. Accompagnare la crescita significa anche riconoscere la distanza tra le proprie aspettative e la persona che un figlio sta diventando. Il desiderio di proteggerlo può entrare in tensione con il suo bisogno di sperimentare; la necessità di porre un limite può richiedere fermezza anche quando suscita una reazione difficile da gestire.

La conversazione con Pagliaroli permetterà di interrogarsi sul rapporto tra guida e autonomia, sul valore dell’esempio e sulla possibilità di rivedere le proprie scelte educative. Il pubblico potrà portare nella discussione dubbi ed esperienze, contribuendo a un dialogo che tenga conto della varietà delle relazioni familiari e dei cambiamenti che le attraversano.

Le pagine del volume saranno interpretate da Francesca Stajano Briganti, attrice, che curerà le letture artistiche. La lettura ad alta voce darà spazio alle parole dell’autrice, alternando la conversazione a momenti di ascolto e consentendo ai presenti di avvicinarsi al testo anche attraverso la sua restituzione scenica.

Per le arti visive, parteciperà Valentina Rapone, inciditrice, portando nella serata il linguaggio dell’incisione. Il suo contributo affiancherà la scrittura e la recitazione, secondo la formula multidisciplinare della rassegna, che accoglie espressioni artistiche differenti e le mette in relazione con il libro presentato.

Interverrà la Dott.ssa Sonia Buscemi, psicologa clinica, offrendo una prospettiva sulle dinamiche emotive e relazionali richiamate dal tema della serata. Il confronto potrà soffermarsi sulle difficoltà di comunicazione, sul riconoscimento dei bisogni e sulle reazioni degli adulti davanti alle richieste dei figli, mantenendo il carattere divulgativo dell’incontro.

Parteciperanno la Dott.ssa Maria Grazia Imbimbo, mental coach ed europrogettista, e il Dott. Sergio Mingrone, appassionato attore e scrittore, che contribuiranno al dialogo sui temi della consapevolezza, delle scelte e della responsabilità nelle relazioni, coinvolgendo il pubblico nel confronto a partire dalle pagine del libro.

All’appuntamento prenderà parte l’Associazione Valore Sociale ONLUS ETS, presieduta da Velia Maria Lapadula. La partecipazione dell’associazione accompagna il percorso di Cadenze Letterarie®, che propone incontri aperti nei quali la cultura diventa occasione di ascolto e di relazione tra le persone.

Mirko Mascioli, attore, regista e conduttore televisivo, è testimonial di Cadenze Letterarie®, a sostegno del messaggio che accompagna la rassegna: «La cultura ritrova la sua dimensione più umana».

Ideata e curata da Dino Tropea, Cadenze Letterarie® è una rassegna culturale multidisciplinare e no profit, concepita come un salotto culturale democratico. La conduzione favorirà il confronto tra l’autrice, gli ospiti e i presenti, lasciando spazio alle domande e alle diverse esperienze di chi parteciperà.

La serata si rivolge a genitori, educatori, lettori e a chiunque abbia un ruolo di riferimento nella crescita di bambini e ragazzi. Non è necessario aver già letto il volume: la presentazione sarà un’occasione per conoscerlo e per discutere insieme le domande che il suo tema solleva.

L’appuntamento con Manuela Pagliaroli e “Evolvere insieme. La guida completa alla leadership genitoriale consapevole” è per giovedì 19 novembre 2026, alle ore 19:00, presso L’Orto Stiloso, via del Faro 115, Fiumicino. Ingresso libero – posti limitati.