Fiumicino, Natale tra mercatini, presepi e spettacoli: ecco le prime anticipazioni sugli eventi

Dalle Pro Loco alle associazioni, si delinea il calendario delle iniziative per le festività. Appuntamenti per grandi e piccoli fino al 10 gennaio.

di Dario Nottola

Prime anticipazioni, sul fronte di Pro Loco e associazioni del territorio di Fiumicino, legate alle iniziative natalizie. La Pro Loco di Fiumicino darà il via ai suoi appuntamenti con un mercatino su via Torre Clementina, nel Borgo Valadier, martedì 8 dicembre, dalle 10 alle 19: ci saranno stand di prodotti tipici e piccolo artigianato a tema natalizio. Domenica 13 la novità sarà “Incanto di Natale – Santa Lucia” all’Episcopio di Porto, dalle 10 alle 19, in via Casale di Santa Lucia, 37: in agenda mercatini di Natale, intrattenimenti musicali, stand gastronomici con dolce e salato, laboratori per bambini dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con Babbo Natale. Alle 19 la Santa Messa e, sempre alle 19, il concerto natalizio pro missione.

Mercoledì 16, alle 18.30, il concerto di Natale della Banda musicale della Pro Loco, diretta dal maestro Giovanni Di Fabio, nella parrocchia Santa Maria Stella Maris. Sabato 19 un altro mercatino di Natale animerà via del Serbatoio, in accordo con i commercianti su strada, per l’evento “Un Serbatoio di Auguri”: dalle 10 alle 19 stand di prodotti tipici e artigianato a tema natalizio, artisti di strada e intrattenimento per bambini. La Pro Loco, poi, durante le festività lancerà anche un corteo dei Babbi Natale in moto e Vespa che gireranno per le vie della città, in collaborazione con il Motoclub I Templari e il Vespa Club Fiumicino-Fregene. E naturalmente la tradizionale Festa della Befana in piazza Grassi, il 6 gennaio, giunta alla 28esima edizione.

Martedì 8 dicembre, alle 17.30, sul Lungomare di Ponente, a Fregene, ci sarà l’inaugurazione del suggestivo e tradizionale Presepe al Villaggio dei Pescatori. Dopo la benedizione, seguiranno un intrattenimento musicale a cura della Scuola di Musica “La Pantera Rosa” e un momento conviviale aperto a tutti.

Anche la Maccarese Spa sta scaldando i motori per l’organizzazione di due eventi per bambini e famiglie: uno natalizio domenica 20 dicembre nel Vivaio storico, in via dei Collettori, e, domenica 3 gennaio, nel pomeriggio, la tradizionale Festa della Befana al Castello San Giorgio.

Sabato 5 dicembre Bucoliche Utopie, in via della Scafa 144a, proporrà il “Christmas Market” con espositori, artigiani e artisti. Dal 21 novembre, invece, al via i Cinemini di Natale sotto l’Albero per i bambini.

A sua volta, “L’Arte nel cuore Fiumicino” ha in agenda il Mercatino di Natale su via Torre Clementina, dalle 9 alle 19, il 22 novembre e il 6, 8, 13 e 20 dicembre.

Pronto già il programma degli eventi natalizi di Agro Isola Sacra, con il patrocinio del Comune: sabato 12 dicembre, alle 16, in via Redipuglia 45, la presentazione del Presepe Isolano con la benedizione di padre Enrico Spano, brani classici della tradizione natalizia eseguiti dal TiberCoro e la premiazione della gara di dolci, con a seguire il brindisi di Natale. Martedì 5 gennaio la tradizionale Befana Isolana, alle 16.30, in piazza dei Bonificatori di Isola Sacra, con la rappresentazione, accanto alla degustazione dei fagioli con le cotiche, dolciumi e vino.

Infine, dal 27 novembre al 10 gennaio, il Parco Da Vinci si trasformerà nel villaggio incantato delle feste.

Tra sfide a tempo nella “Fabbrica dei desideri”, una pista di ghiaccio, l’esclusivo tour di SUPER! e un ricco calendario di spettacoli dal vivo, la magia del Natale accoglierà grandi e piccini. Ad aprire le danze il 27 novembre sarà la pista di ghiaccio, attiva fino al 10 gennaio: sarà possibile affittare i pattini e mettersi alla prova sulle lame, per assaporare il fascino del pattinaggio all’aria aperta.

Sempre dal 27 novembre (fino al 6 gennaio) la “Fabbrica dei desideri”: uno spazio che si rinnova, proponendo un vero e proprio percorso di attività divertenti progettato per stimolare l’ingegno, la coordinazione e la complicità tra genitori e figli. Le famiglie potranno sfidarsi a tempo in gare di confezionamento rapido con “Il pacco perfetto”, testare la propria velocità di smistamento con “Elfo Express” o sfidare la gravità impilando i morbidi pacchi della “Torre dei regali”. Per i più curiosi c’è la parete tattile del “Regalo misterioso”, dove l’intuito visivo lascia il posto al tatto, mentre l’installazione dell'”Albero dei desideri” crescerà giorno dopo giorno grazie ai biglietti e ai pensieri lasciati dai visitatori. Inoltre, nei fine settimana e nella giornata dell’8 dicembre, la Fabbrica ospiterà un set fotografico a tema in cui ci si potrà mettere in posa per una foto ricordo e ricevere in regalo un calendario 2027 personalizzato.