“Invisibili, ma non per noi”: ASL Roma 3, Municipio XII e Fondazione Longevitas insieme per la salute dei fragili

Vaccinazioni, visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi, controlli dei principali parametri vitali: tre giornate dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute

Portare la sanità vicino alle persone, raggiungere chi resta ai margini e rendere la prevenzione un’opportunità concreta e accessibile a tutti. È questo l’obiettivo di “Invisibili, ma non per noi”, l’iniziativa promossa dall’ASL Roma 3, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il Municipio XII e la Fondazione Longevitas.

L’iniziativa si svilupperà in tre appuntamenti sul territorio del Municipio XII: venerdì 20 novembre in via del Casaletto 400 a Roma (dalle ore 14 alle ore 18), con la presenza di professionisti sanitari e la possibilità di effettuare gratuitamente diversi controlli e prestazioni di prevenzione: vaccinazioni, visita cardiologica ed elettrocardiogramma (ECG), controllo della saturazione, della pressione arteriosa e della glicemia, valutazione dell’indice di massa corporea, controllo del peso e dello stato di idratazione. Martedì 24 e venerdì 27 novembre: doppio appuntamento nella tensostruttura di via Quirino Maiorana a Roma (dalle ore 14 alle ore 17). Le prestazioni offerte saranno vaccinazioni, valutazione dell’indice di massa corporea, controllo del peso e dello stato di idratazione.

Il progetto vuole accendere i riflettori sulle persone più fragili e su chi, per diverse ragioni, incontra maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari. Un impegno al quale si legano anche le parole di don Luigi Di Liegro, riportate come messaggio dell’iniziativa: “Non si può amare senza sporcarsi le mani”.

“L’iniziativa vuole ribadire un principio fondamentale: la salute è un diritto di tutti e nessuno deve essere lasciato indietro. Come ASL Roma 3 sentiamo la responsabilità di raggiungere anche quelle persone che, per condizioni di fragilità sociale, economica o personale, rischiano di rimanere lontane dai percorsi di prevenzione e assistenza. Portare i servizi sanitari direttamente sul territorio significa abbattere le distanze, facilitare l’accesso alle prestazioni e offrire occasioni concrete per prendersi cura della propria salute. La prevenzione è davvero efficace quando riesce a raggiungere tutti, soprattutto chi ha più bisogno”, spiega il dott. Aldo Benevelli, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Roma 3.

“Con il nostro impegno vogliamo contribuire a diffondere una cultura della prevenzione che sia davvero inclusiva e capace di raggiungere anche le persone più vulnerabili, spesso lontane dai normali percorsi di assistenza. Nessuno deve essere invisibile quando si parla di salute e dignità”, sottolinea Eleonora Selvi, presidente della Fondazione Longevitas.

“La collaborazione con l’ASL Roma 3 e la Fondazione Longevitas dimostra quanto sia importante fare rete tra istituzioni e realtà impegnate nel sociale. Vogliamo costruire una comunità in cui nessuno venga lasciato indietro e in cui il diritto alla salute sia concreto, riconosciuto e garantito. Perché prendersi cura delle persone significa prima di tutto vederle, ascoltarle e andare loro incontro”, commenta Elio Tomassetti, presidente del Municipio XII.