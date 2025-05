La Supernova si arrende in gara 3 di semifinale

Nonostante il fattore campo a favore, è la Niuppy ad essere più lucida nel momento decisivo

Niente da fare, finisce in semifinale il cammino nei playoffs di DR2 della Supernova Fiumicino. Finisce perché in gara 3, nonostante il fattore campo a favore, è la Niuppy ad essere più lucida nel momento decisivo. 74-78 il finale.

Il problema, però, è che sarà una serata di costante rincorsa, perché dopo pochi minuti di sostanziale equilibrio la Niuppy spinta da percentuali clamorose dall’arco dei tre punti spaventa e non poco i rossoneri già al 6’ (12-21). La situazione migliora per un attimo, 36-35 al 16’ dopo l’appoggio al tabellone di Colaiori, ma poi prima della pausa lunga riecco il nuovo break che fa male (40-50). A tutto questo bisogna aggiungere anche i numerosi falli a carico dei lunghi della Supernova che condizionano e non poco le scelte di coach Cipriani.

La situazione non migliora neppure nella ripresa, tempo un paio di minuti e si sprofonda fino al -14. Poi, però, all’improvviso la Supernova ribalta tutto al 34’ con i canestri di Ukmar e Rinaldi (+2), e così si gioca un finale avvincente e vissuto costantemente punto a punto. Ma nei secondi decisivi ecco la citata lucidità della Niuppy, che spegne i sogni dei rossoneri.

SUPERNOVA FIUMICINO-NIUPPY BASKET 74-78 (24-31, 40-50, 56-63)

Supernova: Macina ne, Maduka 11, Confalone ne, Bartoccetti 1, Ukmar 23, Profumo ne, Bargiacchi 5, Rinaldi 11, Di Natale 9, Colaiori 2, Bifulco 12. Coach: Cipriani

Niuppy: Cecconi, Leoni, Ciccozzi, Sacchetti 4, Recchi, Gilmozzi 16, Araja 18, Pangilinan 18, Vari 6, Armenise 7, Mezzanotte 9. Coach: Soldini