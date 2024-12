La Supernova sfiora la rimonta in casa di Pegaso

Una sconfitta che fa male ma che dovrà servire per provare a dare all’inizio del 2025 la vera scossa alla stagione rossonera

Non basta una grande rimonta, non basta per scrollarsi di dosso il cattivo feeling con le gare in trasferta e godersi così come regalo di Natale un successo che sarebbe stato molto importante in chiave classifica.

In casa del Basket Pegaso la Supernova Fiumicino, targata DR2, gioca una gara dai due volti, la prima decisamente complicata mentre la seconda decisamente avvincente. Ma come detto non è bastata una buona ripresa, specie il terzo quarto dove la risposta emotiva e tecnica è veemente dopo il -13, per cancellare gli errori del primo tempo e per evitare una sconfitta che fa male ma che dovrà senza se e senza ma servire per provare a dare all’inizio del 2025 la vera scossa alla stagione rossonera. 58-55 il finale.

BASKET PEGASO-SUPERNOVA FIUMICINO 58-55 (18-12, 35-22, 46-43)

Pegaso: Bordi ne, Profumo 2, Cimò, Galli 10, Mangiola 12, Salzone 7, Pazzaglia ne, Massi ne, Olivieri, Bencini, Fraticelli 4, Sileoni 23. Coach Crocicchia

Supernova: Bargiacchi 4, Bartoccetti, Confalone, Di Natale 21, Di Pietro, Grasselli ne, Maduka 6, Mbainada, Profumo, Rinaldi 4, Ukmar 23 Coach Cipriani