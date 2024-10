La Supernova sconfitta in casa, i rossoneri vanno ko contro la Fortitudo Anagni

I canestri di Manzo, Tripodi e Manzotti non sono bastati per evitare la sconfitta

Dopo la vittoria di Anzio al debutto, la Supernova Fiumicino è costretta a fermarsi subito, alla prima in casa i rossoneri vanno ko contro la Fortitudo Anagni (58-72).

Al Pala Supernova va in scena una gara che in alcuni momenti non ha regalato grande qualità, ma in altri ha regalato invece grande intensità e grande divertimento. Questo perché per trentacinque minuti l’equilibrio è stato praticamente costante, poi però è toccato fare i conti con la stoccata decisiva della squadra ospite che ha sorpreso capitan Tebaldi e compagni (out Finamore, Zappalà, Vani e anche Staffieri da metà gara in poi).

Peccato davvero anche per i tanti tifosi presenti sulle gradinate e che a fine gara hanno comunque applaudito una squadra che prima di alzare bandiera bianca ha cercato in tutti i modi il bis. Ma le palle rubate e i punti di Marchetti, così come i canestri di Manzo, Tripodi e Manzotti non sono purtroppo bastati per evitare il ko.

SUPERNOVA FIUMICINO VS FORTITUDO ANAGNI 58-72 (16-21, 32.34, 53-52)

Supernova: Peroni, Tebaldi 12, Tripodi 11, Guadagnini 6, Manzo 7, Manzotti 7, Staffieri 2, Mazzone, Marchetti 13. Coach Di Segni