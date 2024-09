La Supernova riconferma l’ala, classe 1989, Francesco Manzotti

Il rossonero: “Sono felice della fiducia, non vedo l’ora che inizi il campionato”

Un altro tassello posizionato al proprio posto, un tassello dal nome Francesco Manzotti. La Supernova Fiumicino continua a lavorare in modo importante alla composizione del roster chiamato a disimpegnarsi nella prossima C Unica.

Dopo aver mosso i primi passi con la Stella Azzurra, club con il quale assapora per la prima volta il fascino della B, l’ala classe 1989 gioca in sequenza con la Viola Reggio Calabria in B Dilettanti, con Acireale, Frascati, Eurobasket e Omega in C Nazionale, con Frascati tra C Silver e C Gold, con l’US Azergoise in Francia dove vince il campionato, poi il ritorno in Italia ed ecco le esperienze con le Stelle Marine, l’APDB Roma e la Carver Roma dove conquista la promozione in B Interregionale. Infine nella scorsa stagione l’ingresso nella famiglia Supernova.

Una famiglia, quella rossonera, che ha voluto fortemente la riconferma di Manzotti: “Sin dal termine della scorsa stagione la società è stata chiarissima con me dimostrandomi grande stima e grande voglia di volermi riconfermare, tutto questo mi ha fatto davvero estremo piacere – il pensiero dell’ala rossonera – Abbiamo l’opportunità di fare un campionato di livello contro squadre esperte e ben attrezzate, ma il nostro roster non è assolutamente da meno. Sono contento di poter ripartire con la Supernova, non vedo l’ora che inizi il campionato”.