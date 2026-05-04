La Supernova ribalta Itri e mette in cassaforte gara 1

Avvio complicato, poi difesa e triple scavano il solco: 99-76 al Pala Supernova

Inizia nel modo giusto il suo percorso nei playoff la Supernova Fiumicino, lo fa vincendo con uno scarto considerevole gara 1 dei quarti di finale contro il Basket Itri al Pala Supernova (99-76).

Ma che spavento in avvio quando gli ospiti dopo appena pochi minuti sono avanti 3-15, ma è uno spavento che non solo dura poco ma carica ancora di più i rossoneri che prima rimettono al proprio posto i meccanismi difensivi e poi iniziano a colpire in attacco con le solite armi: inizialmente ci pensa capitan Parlato con un paio di triple, poi Galan nel pitturato segna il canestro del pari ed infine i liberi di Norcino valgono il sorpasso. Ed ecco, quindi, che prende il via ufficialmente tutta un’altra partita. Nel secondo quarto, nonostante qualche tentativo di Itri e i tanti liberi sbagliati, la Supernova inizia a costruire un po’ alla volta un distacco interessante nel punteggio (+8 al 12’ con Alongi-Galan, +9 al 18’ con Parroccini-Di Natale).

Ma come spesso accaduto nel corso della stagione, anche nei playoff quando comincia la ripresa la Supernova, giocando da squadra esperta e matura, colpisce a ripetizione di destro e sinistro il proprio avversario. Con tre triple Parlato costruisce il +18, quarantello per lui alla fine, che diventa poco dopo anche +23 e che vuol dire di fatto gara 1 chiusa con più di dieci minuti di anticipo. Giovedì sera alle 20:00 si ritornerà in campo, ma questa volta ad Itri, per gara 2.

“Il primo step è stato fatto, ed era importante farlo anche e soprattutto perché bisognava rompere il ghiaccio nel modo corretto dopo quindici giorni di stop dalla fine del campionato – ha detto a fine gara coach Roberto Pasquinelli – Indubbiamente ci sono stati alti e bassi nel corso della gara ma sono sicuro che ci servirà da insegnamento per gara 2. Dovremo non solo essere pronti mentalmente, ma giocare ancora meglio di gara 1 perché vorremo provare a chiudere la serie consapevoli che Itri sarà ancora una volta un avversario davvero scomodo”.

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET ITRI 99-76 (24-21, 48-40, 76-54)

Supernova: Madonna 2, Norcino 14, Vivero 12, Galan 16, Parroccini 3, Alongi 4, Rinaldi, Alfieri, Di Natale 8, Parlato 40. Coach: Pasquinelli