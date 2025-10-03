La Supernova pronta per il debutto in campionato

Coach Pasquinelli: “Vogliamo partire con il piede giusto”

La prima sarà sempre speciale, ogni volta e in qualsiasi campionato. Domandare per conferma alla Supernova Fiumicino che si avvicina con grande entusiasmo e adrenalina al tanto atteso debutto in DR1.

Dopo un intenso e produttivo mese di settembre, i rossoneri domani faranno finalmente l’esordio in campionato. Capitan Parlato e soci giocheranno la prima della stagione 2025-26 in casa di una società gloriosa e blasonata come la Pallacanestro Veroli (palla a due alle 19:30), lo faranno con alla guida tecnica Roberto Pasquinelli che prende ufficialmente il posto di Fausto Cipriani fermato da problematiche personali e al quale tutta la Supernova rivolge gli auguri di pronta guarigione, il proprio in bocca a lupo per il futuro e un sentitissimo ringraziamento per tutto quello che ha fatto con passione e dedizione nel recente passato. La Supernova sarà sempre casa sua.

Le parole alla vigilia di coach Pasquinelli: “La squadra ha risposto bene e si sta allenando con lo spirito che serve in queste situazioni, ed infatti le informazioni giunte dalle amichevoli sono state positive. I ragazzi hanno accettato il cambio alla guida tecnica con il giusto spirito, proprio in merito a questa vicenda mi preme salutare e mandare un forte abbraccio a Fausto Cipriani. Ovviamente la strada è ancora lunga, ma vogliamo iniziare la stagione con il piede giusto. Di fronte troveremo un roster di valore con giocatori di esperienza, ma sono convinto che la mia squadra risponderà presente. Per fare bene servirà equilibrio, sul quale stiamo lavorando, e una buona prestazione”.