La Supernova lotta ma cade a Sora

Coach Sardo: “Quanti errori ai liberi”

Ci prova fino alla fine e di crede anche, ma non basta la voglia alla Supernova Fiumicino per evitare la sconfitta a Sora (88-80).

Per la prima volta coach Sardo ha a disposizione l’ultimo arrivato Birindelli, ma per l’argentino c’è spazio a metà primo quarto quando l’equilibrio è ancora costante. Questo perché all’8′ tocca fare i conti con i primi problemi di serata, tradotto -9 (18-9). Ma con relativa serenità la Supernova costruisce difesa dopo difesa il break che permette di arrivare fino al -1 dopo la tripla di Lynch-Daniels in avvio di secondo quarto.

Purtroppo, però, non basta. Sora, infatti, rimette la quinta e scappa prima sul 47-33 di fine primo tempo e poi sul 51-33 di inizio ripresa. Ma i rossoneri conoscono le difficoltà e sanno che non bisogna mai mollare, e così al 33′ dopo il canestro di Tebaldi (75-69) si regalano un finale di gara aperto a qualsiasi scenario. Che potrebbe anche essere stravolto, ma i tantissimi errori ai liberi mettono al tappeto la Supernova chiamata ora a voltare subito pagina e a pensare alla gara casalinga di sabato prossimo contro Cassino.

A fine partita coach Andrea Sardo ha dichiarato: “Sinceramente speravo e pensavo che avremmo potuto giocare meglio. Non abbiamo avuto il giusto approccio, in più non siamo riusciti a difendere bene di squadra. Nel momento in cui invece abbiamo trovato ritmo in attacco sono stati fatali i tantissimi errori ai liberi”.

PALLACANESTRO SORA-SUPERNOVA FIUMICINO 88-80 (21-15, 47-33, 70-58)

Supernova: Zappalà 2, Okereke 10, Tebaldi 24, Manzo 8, Fasolino 2, Birindelli 6, Finamore ne, Lynch-Daniels 26, Vani, Marchetti 2. Coach: Sardo