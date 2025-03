La Supernova ipoteca il primo posto in DR2

Il presidente Porfidia: “Bravi staff e squadra”

Undicesima vittoria consecutiva e primo posto matematico conquistato con una giornata di anticipo e al termine di una rimonta clamorosa. Meglio di così non poteva fare nel corso della fase regolare la DR2 della Supernova Fiumicino.

La ciliegina sulla torta i rossoneri l’hanno messa questa sera con la gara vinta in casa del Civita Basket, ma che sofferenza. Troppa. Che deve servire assolutamente da lezione. Dopo un primo quarto di relativa gestione (+9), dal secondo in poi i rossoneri non riescono a mettere in mostra tutto il proprio repertorio. Anzi, tocca soffre. L’equilibrio nel punteggio è talmente costante che tocca andare al supplementare, ma qui con caparbietà la Supernova riesce a scrollarsi di dosso tensione e problemi piazzando il break decisivo per la vittoria (53-62 al 45’).

Ora a capitan Di Pietro e compagni attende l’ultima gara del girone, venerdì alle 21:00 al Pala Supernova contro la Romana, dopodiché toccherà concentrarsi solo e soltanto sui playoff.

Al termine della partita il presidente Gianpaolo Porfidia ha fatto il punto sulla prima parte di stagione: “La prova di questa sera ci dimostra che possiamo e dobbiamo crescere ancora tanto, sia sotto l’aspetto tecnico che mentale. Solo in questo modo potremo toglierci delle soddisfazioni in futuro, altrimenti potremo crearci da soli ulteriori difficoltà. Nel complesso, però, faccio i complimenti allo staff tecnico per il grande lavoro svolto e alla squadra per quello che ha dimostrato, dopo un inizio non esattamente entusiasmante i ragazzi hanno di fatto compreso il momento e hanno ribaltato il nostro destino nel corso della fase regolare. Siamo estremamente contenti del primo posto, risultato conquistato con tutti ragazzi del nostro vivaio, ma siamo consapevoli che non abbiamo fatto nulla, ora dobbiamo prima chiudere bene questa fase e poi dopo ci concentreremo sui playoff che non saranno per nulla facili”.

CIVITA BASKET-SUPERNOVA FIUMICINO 53-62 dts (9-18, 26-28, 39-37, 48-48)

Civita: Pieri 8, Gasbarri 2, Cima 9, Santucci ne, Di Battista ne, Mariani, Rossini 6, Agnelli ne, Bizzarri 14, Costa ne, Tranzi 14. Coach: Santi

Supernova: Bartoccetti 2, Bifulco 11, Di Natale 7, Di Pietro, Macina ne, Maduka 10, Profumo 3, Rinaldi 4, Ukmar 25. Coach: Cipriani