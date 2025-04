La Supernova Fiumicino vince e convince, sbancando il parquet della Fortitudo Scauri

Coach Sardo: “Abbiamo giocato un’ottima gara, siamo stati concentrati dall’inizio alla fine”

Vittoria bella, convincente e importantissima. Con carattere la Supernova Fiumicino di C sbanca il parquet della Fortitudo Scauri (84-95) e si regala un successo fondamentale in chiave playoff concludendo così una clamorosa rimonta.

Un successo costruito sin dall’inizio con grande merito, i rossoneri infatti assecondano le richieste della vigilia di coach Sardo e approcciano nel modo giusto. In appena due minuti capitan Tebaldi spinge i suoi sullo 0-10 e costringe i padroni di casa a sfruttare immediatamente il primo time-out, ma non serve praticamente a nulla perché la Supernova gioca una pallacanestro bella da vedere. Davvero bella, ma anche e soprattutto produttiva.

In termini di punti si traduce nel 7-20 del 5’ (molto bene Birindelli) e nel 17-30 del 12’ dopo i canestri di Zappalà e Fasolino. Un vantaggio che crescerà ancora di più, molto di più (+20 all’intervallo lungo), e che di fatto non cambierà quasi mai fino alla fine. Fatta eccezione per lo sforzo a metà del terzo quarto di Scauri, che ha ridotto il distacco a 11 punti, la Supernova gestisce senza affanni e senza paure il resto della partita che regala due punti pesantissimi prima dell’ultima gara della fase regolare in programma sabato prossimo al Pala Supernova.

A fine gara coach Andrea Sardo ha analizzato la prova della sua squadra: “Abbiamo giocato un’ottima gara, siamo stati concentrati dall’inizio alla fine. Tutti hanno dato l’apporto giusto, anzi mi spiace che qualcuno è stato sacrificato ne minutaggio perché avrebbe meritato di più. Gli ultimi arrivati si stanno inserendo sempre meglio e questo sta diventando un fattore. Ma non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo continuare nella nostra crescita”.

FORITUDO SCAURI-SUPERNOVA FIUMICINO 84-95 (15-21, 33-53, 62-78)

Supernova: Okereke 4, Zappalà 14, Peroni, Tebaldi 25, Manzo 5, Manzotti, Fasolino 4, Finamore, Birindelli 10, Lynch-Daniels 33. Coach: Sardo