La Supernova Fiumicino, targata DR2, vince la gara 1 di semifinale

Battuta, davanti ai suoi tifosi, la Niuppy Basket (67-57)

Voluta e meritata. Inizia nel migliore dei modi la serie di semifinale playoffs la Supernova Fiumicino targata DR2, lo fa battendo davanti ai suoi tifosi la Niuppy Basket (67-57).

Una vittoria (quasi) mai in discussione, perché dopo dieci minuti di sostanziale equilibrio la squadra di Cipriani in difesa alza un vero e proprio muro (43 punti concessi in trenta minuti) mentre in attacco in più momenti propone una pallacanestro davvero divertente: all’11’ il primo massimo vantaggio dopo la tripla di Ukmar (20-11), poi la grinta di Bargiacchi, il lavoro preziosissimo di Colaiori nei due pitturati e la tripla di Bartoccetti permettono di arrivare sul +16 (30-14).

Ma il vantaggio non farà altro che crescere e persistere con il passare del tempo (+22 al 28’, molto bene Maduka). Poi, però, nel finale c’è da fare i conti con un pò di sofferenza complice i primi sei minuti dell’ultima frazione vissuti senza segnare (59-54 al 36’), ma con carattere e lucidità arriva poi anche la stoccata definitiva che permette di battere la Niuppy in gara 1.

SUPERNOVA FIUMICINO-NIUPPY BASKET 67-57 (16-11, 43-26, 57-41)

Supernova: Macina ne, Maduka 14, Mbainada ne, Grasselli ne, Bartoccetti 3, Ukmar 10, Profumo 3, Bargiacchi 10, Rinaldi, Di Natale 15, Colaiori 8, Bifulco 4. Coach: Cipriani

Niuppy: Nardo ne, Leoni, Sacchetti, Recchi 4, Gilmozzi 3, Araja 11, Pangilinan 11, Vari 9, Armenise 10, Cimino 5, Mezzanotte 4. Coach: Soldini