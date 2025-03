La Supernova Fiumicino si regala una clamorosa vittoria contro la capolista Pomezia

L’entusiasmo al Pala Supernova merito anche del neo acquisto Lynch-Daniels

Questo è lo spirito, questo dovrà essere lo spirito fino alla fine della stagione. Una bella ed entusiasmante Supernova Fiumicino si regala una clamorosa e strameritata vittoria contro la capolista Pomezia (93-91 dts).

Lo fa al termine di una grande partita, dall’inizio alla fine. Già, perché che inizio da parte dei rossoneri. Vibrante, esplosivo, ricco di punti. In pochi minuti, grazie anche a un propositivo Fasolino, il punteggio è improvvisamente sul 13-4. L’entusiasmo al Pala Supernova a quel punto aumenta in un attimo e la partita diventa sempre più bella, merito anche del neo acquisto Lynch-Daniels che al 10’ trova il primo canestro italiano (saranno 20 alla fine).

Ma ovviamente, ecco che poi entra in scena anche Pomezia, un canestro alla volta fino a ribaltare il punteggio poco prima di ritornare negli spogliatoi per la pausa lunga (40-46). Ma nessun problema, la Supernova infatti continua a mettere in mostra il meglio del proprio repertorio (bene in attacco il duo Tebaldi-Manzo). Al 40’ ha anche la palla per la vittoria, ma nulla di fatto e così spazio al supplementare dove dopo aver toccato il +6 controlla con lucidità i secondi finali conquistando due punti pesantissimi in chiave classifica. Ma da domani subito testa alla prossima gara, ancora con questo spirito. Sempre con questo spirito.

SUPERNOVA FIUMICINO-VIRTUS POMEZIA 93-91dts (24-20, 40-46, 62-64, 83-83)

Supernova: Okereke 13, Zappalà 2, Tebaldi 25, Manzo 16, Manzotti 4, Fasolino 13, Finamore, Lynch-Daniels 20, Vani ne, Marchetti ne. Coach: Sardo